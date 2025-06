El encuentro de Meloni y Macron en Roma, un paso hacia la reconciliación tras fuertes tensiones

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recibido este martes al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, con intercambio de besos y grandes sonrisas. Una aparente cordialidad que contrasta con las tensas relaciones entre ... ambos, prácticamente desde la llegada al poder de la líder de Hermanos de Italia, a finales del 2022. Entre ellos no solo hay diferencias ideológicas e incomprensiones, sino también una intolerancia personal.

Meloni ha recibido a Macron para una reunión bilateral, seguida de una cena, que puede marcar un nuevo comienzo en las relaciones entre ambos. Según fuentes francesas, fue el presidente francés quien sugirió reunirse en Roma. Sin embargo, medios italianos señalan que ha sido el canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha mediado para una reunión de paz entre ambos. El resultado es una aparente y forzada armonía, después de que las tensiones visibles entre ambos se intensificaran repetidamente, a veces echando chispas.

La última disputa ocurrió el pasado 16 de mayo en Tirana, donde Meloni fue excluida de una llamada telefónica de los aliados europeos (Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk) con Trump y Volodímir Zelenski. La primera ministra afirmó no haber participado porque no estaba dispuesta a enviar tropas a Ucrania. Sin embargo, el presidente galo acusó públicamente a la líder de derecha radical de difundir «información falsa», al afirmar que ese tema no se había abordado en absoluto con el presidente estadounidense.

La agenda de este martes ha sido muy amplia y ambiciosa. Ha abarcado desde la seguridad en Ucrania y Oriente Próximo hasta la competitividad industrial, la inmigración y la inestabilidad en Libia. Respecto a Kiev, aunque difieren en los métodos (Macron con su «coalición de los voluntarios» y Meloni reacia al envío de tropas), ambos buscan formas de fortalecer las defensas de Zelenski y mantener la presión sobre Moscú. La italiana es partidaria de extender el Artículo 5 de la OTAN a Ucrania, que prevé la intervención inmediata en caso de ataque, incluso sin su ingreso en la Alianza. A ello se opone la Administración Trump, mientras el francés tiene dudas, porque su aplicación es compleja, si bien está abierto a discutirla.

Sobre el reconocimiento de Palestina, la posición de Italia es clara: está en contra por ahora, a menos que un gesto similar provenga de Estados Unidos. Es un punto de fricción con Macron, quien busca relanzar la solución de «dos pueblos para dos Estados» con el apoyo de Arabia Saudí e Indonesia. Sin embargo, en Libia, otro enclave crucial en el Mediterráneo, la necesidad de evitar el caos y proteger los intereses mutuos podría impulsar acciones conjuntas.

Paradójicamente, y a pesar de la antipatía personal, en temas económicos y políticos clave, Meloni y Macron no están tan lejos. Ambos ven la intervención estatal en la economía sin tabúes, apoyan a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, combaten los aranceles de Trump y votaron a favor del nuevo Pacto de Estabilidad europeo y del Pacto sobre Migraciones y Asilo. Incluso en la gestión de la migración buscan soluciones pragmáticas.

Una batalla de ideologías y egos

En definitiva, la visita del presidente francés a Roma muestra su deseo de reparar las tensas relaciones. No será fácil olvidar los motivos de las fricciones. Meloni ve en el liberal Macron al arquetipo del antisoberanista, el globalista arrogante que encarna todo lo que su partido ha combatido. Él, por su parte, percibe a la nacionalista italiana como una versión suavizada de Marine Le Pen, temiendo que su legitimación allane el camino para la extrema derecha en toda Europa.

Es una batalla de ideologías y egos, aderezada con viejos resquemores francoitalianos. Ahora bien, esta vez no faltaron las buenas intenciones y los deseos de establecer una nueva relación. Desde el Elíseo se ha considerado la reunión como un gesto de «respeto» y «amistad». Hubo palabras claras antes de la bilateral: «No hay ningún ostracismo hacia Meloni, Italia es un aliado importante».

La cruda realidad se impone. Ambos líderes, a pesar de sus diferencias, comparten un interés fundamental en la estabilidad europea. El tiempo dirá si esta sintonía forzada se mantiene y puede dar frutos para lograr el objetivo declarado por Macron y Meloni: construir una Europa «más soberana, más fuerte y más próspera».