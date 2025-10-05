Suscribete a
Empieza en El Cairo la negociación para liberar a los rehenes israelíes

La capital de Egipto acoge los contactos entre el optimismo de Trump y la cautela de Rubio y Netanyahu

Israel espera la liberación de los rehenes «en los próximos días»

Manifestación en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv reclamando el regreso de los secuestrados israelíes en Gaza
Manifestación en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv reclamando el regreso de los secuestrados israelíes en Gaza afp
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

'Es ahora o nunca'. Una pancarta enorme con esa leyenda y un lazo amarillo, el símbolo de la campaña para liberar a los rehenes de Hamás, se desplegó en la manifestación multitudinaria del sábado en Tel Aviv. Esa imagen la utilizó después ... Donald Trump en su red social como una forma de presión –una más– para impulsar su plan de paz entre Israel y Hamás. Un mensaje desde Washington a las delegaciones de Israel y Hamás que ya están en Egipto para negociar el desarrollo del plan del presidente de Estados Unidos, entre el optimismo de unos y la cautela de otros, entre la probabilidad de que se alcancen objetivos iniciales como la liberación de los secuestrados y las dudas sobre un acuerdo de largo recorrido para la paz y la estabilidad en la región.

