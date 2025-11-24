Suscribete a
Empate en las urnas en las elecciones regionales de Italia con un récord de abstención

El centroderecha sigue gobernando en 12 de las 20 regiones y el centroizquierda en 6, pero la oposición proclama que las regionales demuestran que sí existe una alternativa al Gobierno de Meloni

La primera ministra italiana y líder del partido Hermanos de Italia
La primera ministra italiana y líder del partido Hermanos de Italia
Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Italia ha cerrado la larga maratón de elecciones regionales de 2025, consideradas como un test de valor nacional, y, como suele ocurrir al cierre de las urnas, todos cantan victoria. El centroderecha, con Alberto Stefani (Liga), gana con holgura en Véneto, mientras ... la oposición se impone con Roberto Fico (Movimiento 5 Estrellas) en Campania y Antonio Decaro (Partido Democrático) en Apulia.

