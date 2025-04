El embajador ruso en Alemania impone su presencia en los actos del 80º aniversario de la II Guerra Mundial

El 25 de abril de 1945, soldados estadounidenses y del Ejército Rojo se dieron un apretón de manos a orillas del Elba. La foto dio la vuelta al mundo como símbolo del cierre de los frentes occidental y oriental de la II Guerra Mundial. A ... la espera ya solamente de la Batalla de Berlín, los aliados comenzaron a celebrar en Torgau (Sajonia) el principio del fin de la contienda.

En este 80º aniversario del «Día del Elba», a diferencia de los anteriores y por recomendación del Ministerio de Exteriores alemán, las autoridades locales no habían invitado a los actos conmemorativos al embajador de Rusia, Sergéi Nechayev, que aún así se ha presentado por su cuenta. Vetado en la tribuna de invitados y sin posibilidad de participar en los discursos, como había venido haciendo en anteriores celebraciones, ha convocado en un aparte a periodistas, ante los que ha hecho declaraciones flanqueado por atentes de la Embajada rusa. «Hoy tenemos que recordar a los soldados caídos», ha justificado su asistencia a pesar del boicot, «por eso este día es muy importante para nosotros y por eso estoy aquí».

El embajador ucraniano, Oleksii Makieev, había exigido anteriormente que se impidiera por la fuerza su anunciada participación en los actos. «A los rusos no les preocupa la memoria de los muertos, en Alemania Oriental a los rusos les preocupa el dolor fantasma imperialista», había reprochado a la diplomacia rusa. «Rusia bombardea ciudades ucranianas, tortura a civiles en los territorios ocupados, deporta a niños ucranianos, mata a supervivientes ucranianos del Holocausto y llama a esto «liberación de los nazis», había añadido, «se trata de la más pérfida y peor relativización para justificar los nuevos crímenes de guerra». «Los representantes oficiales del régimen criminal responsable de esto solo pueden ser recibidos de una manera en el Elba, de lo contrario, las guerras de agresión serán recompensadas y el juramento de paz será ridiculizado como una farsa», había solicitado al gobierno alemán.

«Rechazamos cualquier instrumentalización propagandística de la Segunda Guerra Mundial por parte de Rusia para justificar la guerra de agresión contra Ucrania, que es contraria al derecho internacional», había aclarado Julian Stüber, del Ministerio de Exteriores. «La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en Alemania y fue terminada por los Aliados, ha mostrado el horror y la brutalidad de la guerra como nunca antes. Prevenir la escalada de la violencia y la guerra por todos los medios es la lección más importante para mí, incluso 80 años después», había dicho por su parte el presidente regional de Sajonia, Michael Kretschmer, «y con la guerra de agresión contra Ucrania, que viola el derecho internacional, Rusia ha abandonado esta base común. No hay justificación para esta guerra. Rusia debe poner fin a la guerra».

El embajador de Rusia, sin embargo, se ha mostrado ajeno a todos estos argumentos. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el hecho de que no era bienvenido en el acto, Nechayev negó la mayor. «No lo siento así. Me siento bien aquí, tomando parte de la celebración». «Tenemos el derecho y la oportunidad de dar a conocer nuestra posición», ha dicho sobre su resolución de hablar en público con o sin invitación de «los alemanes». En su solapa llevaba la llamada cinta de San Jorge, que tradicionalmente se considera un signo de recuerdo de la guerra germano-soviética pero que ha sido relanzada como símbolo de la propaganda rusa desde la guerra de agresión rusa contra Ucrania, un detalle que ha disgustado especialmente a los representantes de Ucrania en Alemania.

Entre los asistentes, surgieron aplausos a sus palabras y cánticos militares rusos cuya espontaneidad resulta difícil de precisar, dado que Nechayev se hace acompañar habitualmente en público de numeroso personal de su Embajada que no se identifica como tal. Lo cierto es que el embajador ruso no ha asistido a anteriores actos celebrados en el oeste de Alemania, pero sí se permite esta provocación en el este, en uno de los Bundesläner en los que la extrema derecha prorrusa de Alternativa para Alemania (AfD) fue el segundo partido más votado en las últimas elecciones, con el 30,63% de los votos y a sólo un 1,28% de distancia del ganador, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Friedrich Merz.

La ciudad de Torgau, como organizadora, ha señalado que no quiere impedir que la presencia del embajador, a pesar de que no estaba invitado. El presidente regional kretschmer, de la CDU y que ha pronunciado el discurso principal del acto, se ha limitado a «tomar nota» de la participación del embajador y ha señalado que se trataba de un evento de la ciudad de Torgau, no organizado por su oficina. En vista de que Nechayev estaba dispuesto a imponer su insistencia, la embajada de Estados Unidos en Alemania, a la que sí se había cursado una invitación oficial, ha optado por no participar.