El PSOE presiona a Sánchez para remodelar el Gobierno

Elena Kostyuchenko: «El ascenso del fascismo de Putin sorprendió al mundo, pero llevaba años gestándose»

La periodista y activista rusa publica 'Amo a Rusia', un libro en el que combina reflexiones y reportajes sobre su país, del que escapó

Putin estaría dispuesto a intercambiar territorios ocupados de Ucrania

La periodista rusa Elena Kostyuchenko publica este lunes en España su libro 'Amo a Rusia'
Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

El día en que la bota militar rusa pisó suelo ucraniano, Elena Kostyuchenko cruzó la frontera para ser testigo de la invasión que su país ejecutaba en su nombre. Estaba trabajando como enviada especial de 'Novaya Gazeta', un periódico de oposición que el ... régimen de Putin no tardaría muchos días en cerrar.

