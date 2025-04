Ed McGinty, el viejo más odiado de Florida

«Ed, de mayor no vas a tener amigos si eres tan cabezota». Eso le decía su padre a Ed McGinty cuando era un chaval. Ahora, este hombre alto y tostado por el sol de California reconoce que no le faltaba razón. «Soy el ... tío más odiado de The Villages », dice con un media sonrisa que rezuma orgullo.

The Villages es la mayor comunidad de jubilados de EE.UU. Aquí, como en muchas otras partes de Florida, emigran muchos mayores del país para su retiro dorado: palos de golf, «cocktails» al atardecer y temperatura agradable. Las peleas entre ancianos, los sabotajes de carritos de golf, la guerra de carteles y los insultos a gritos no estaban en sus planes. Pero hace cuatro años aparecieron en escena Donald Trump y Ed McGinty. Y el voto de los mayores, en especial en Florida, importa más que nunca. Pueden decidir la elección del próximo 3 de noviembre. «¡Hijo de puta, viva Trump!», grita un señor cano desde su coche cuando pasa por la rotonda en la que McGinty se sienta cada día, desde hace casi cuatro años. El tipo más odiado de The Villages apenas gira los ojos y mantiene la misma sonrisa. Asegura que se crece en el castigo. The Villages es muy «trumpista». La localidad ganó fama nacional con las caravanas de carritos de golf a favor de Trump. Cientos de jubilados, en sus carritos -es el sistema de transporte de muchos de los vecinos- cubiertos de banderas y pancartas en apoyo al presidente. Todavía ganó más relevancia cuando Trump compartió en Twitter un vídeo de una de esas movilizaciones en las que un seguidor anciano gritaba «¡poder blanco!» -un lema racista- desde su vehículo. McGinty, de 72 años, ha encontrado sentido a su jubilación en la provocación, en ser un «punk» anti-Trump, pero con polo elegante y aspecto de aristocrático de Nueva Inglaterra. Cuenta que empezó a colgar carteles como «Trump arderá en el infierno» en su carrito de golf y a plantarse con él en un lugar con mucho tráfico de The Villages en noviembre de 2016, justo después de que el multimillonario neoyorquino ganara las elecciones. Dice que lo hizo por la renuncia de Trump a asistir a las sesiones informativas de la CIA sobre seguridad nacional: «No quería aprender a ser presidente». Pero reconoce después que Trump le parecía «un trozo de mierda» desde antes de que entrara en política. División de opiniones McGinty, al que ahora acompañan tres o cuatro amigos cada día, calcula que ha estado unas 1.200 veces en esa rotonda, «metiendo el dedo en el ojo a estos», dice cuando pasa otro coche y lanza otro improperio. La provocación le ha traído problemas. Recuerda choques con carritos de golf, notas con amenazas de muerte a él y a su mujer en su casa, una pelea con un vecino al que tiró gas pimienta, un puñetazo a otro que le agarró por el cuello y le tiró al suelo… La idea de ancianos con dentadura postiza y ropa de golf peleándose a cámara lenta entre jardines cuidados y el ruido de aspersores resulta cómica. Pero es también una ventana abierta al deterioro del discurso cívico que ha vivido EE.UU. con el ascenso de Trump al poder y su retórica inflamada. McGinty defiende que su objetivo no es que gane Biden, sino decirle al mundo: «Aquí hay un demócrata al que no van a intimidar», y los vecinos demócratas deben sentirse libres para expresar sus opiniones políticas. «Puede decir lo que quiera, es una de las grandes cosas de este país», dice John Coltrane , un vecino de The Villages, que colabora con el club pro-Trump de la localidad -tiene 3.000 miembros- y que suspira cuando escucha el nombre de McGinty. «Ese comportamiento no es representativo de esta comunidad», se limita a decir sobre los enfrentamientos. McGinty dice que es católico, muy creyente y que Dios le ha empujado a hacer esto. Y ya tiene un cartel para cuando gane Biden -descarta la victoria de Trump-: «Los demócratas de The Villages han llegado para quedarse». Sea cual sea el resultado de la batalla entre Trump y Biden, él seguirá la guerra con sus vecinos. Noticias relacionadas Arranca la gran batalla para la reelección de Trump: Florida

