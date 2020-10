Trump y Biden por fin contraponen ideas en el último debate

David Alandete SEGUIR Corresponsal en Washington Actualizado: 23/10/2020 13:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El segundo y último debate entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos fue, por fin, una contraposición coherente de ideas que reflejaron dos visiones muy distintas del futuro inmediato del país. O bien un regreso a las políticas de la era de Barack Obama en materia de sanidad, inmigración y política exterior, o la liquidación definitiva de estas con cuatro años más de gobierno de Donald Trump, quien prometió erradicar los nefastos efectos de la pandemia.

Lo realmente importante, sin embargo, fue que ayer los candidatos respetaron escrupulosamente los turnos de palabra, y se ahorraron los exabruptos, a diferencia del primer cara a cara, bronco y plagado de insultos. Sí llegó en un momento Joe Biden a llamar «xenófobo» y «mentiroso» al presidente, pero este lo dejó pasar. La única ocasión en que Trump intentó interrumpir a su oponente, se le silenció el micro, como había prometido la comisión que organiza los debates.

La tendencia de los candidatos fue la de volver en algunos puntos a las acusaciones personales, sobre todo por parte de Trump contra los negocios millonarios del hijo de Biden en Ucrania. El demócrata respondió que varios de los colaboradores del presidente son peones de Rusia dentro de una estrategia para interferir en las elecciones y desestabilizar el sistema democrático estadounidense. «¡Ya estamos otra vez con Rusia, debe estar de broma!», llegó a exclamar Trump.

Pero esos momentos de tensión fueron escasos. Se notaba que ambos candidatos venían preparados, dispuestos a contenerse para no repetir el penoso espectáculo del primer debate. Hubo promesas concretas. Biden dijo que si gana legalizará a 11 millones de indocumentados, una amnistía en toda regla, y crear siete millones de empleos. Trump avanzó un nuevo plan de reforma sanitaria, que se le ha resistido los pasado cuatro años, y anunció —por enésima vez— una vacuna contra el coronavirus en cuestión de semanas.

«Todas las cosas que prometes, ¿por qué no las hiciste cuando estuviste ocho años en el gobierno?», le espetó Trump al que fue vicepresidente de Obama. «Hablas mucho, pero no haces nada», añadió. En un momento, a Biden le asomaron las lágrimas a los ojos al hablar de medio centenar de niños sin papeles bajo custodia del gobierno a cuyos padres no han podido localizar las autoridades. «Los trajeron los coyotes y los cárteles», dijo Trump al ser preguntado por esos menores.

La pandemia centró la parte inicial del debate, y Trump, presionado por la moderadora y su oponente, se vio obligado a decir: «Por supuesto que asumo mis responsabilidades, pero yo no tengo la culpa de que vino aquí, es culpa de China». Biden recordó la elevada cifra de muertos, más de 200.000, y el presidente criticó las duras medidas de los demócratas: «Miren Nueva York, parece una ciudad fantasma».

En todo el debate, de más de hora y media, quedaron esbozados dos proyectos de futuro para el país: consumar el proyecto trumpista de fortaleza económica, proteccionismo comercial y aislamiento migratorio, o volver a las políticas sociales de la era Obama, cuyo nombre salió a relucir en varias ocasiones. «Joe, yo estoy aquí por ti. Me presenté por Barack Obama. Porque hicisteis un mal trabajo. Si pensara que hicisteis un buen trabajo, nunca me habría postulado», dijo Trump.

En teoría debería haber habido tres debates, pero tras el primero, el presidente fue diagnosticado con coronavirus, y el segundo quedó anulado. Las elecciones serán el 3 de noviembre.

Trump llegó al escenario sin máscara. La razón es, según dijo después durante el debate, que ha pasado el virus y se considera inmune. Al acabar el cara a cara, Biden se puso su máscara. Las esposas de ambos candidatos subieron al escenario, las dos con la cara tapada. Melania Trump también ha pasado el virus, y no había sido vista en público desde entonces hasta este jueves, cuando acompañó a su marido al lugar del debate, en Nashville.