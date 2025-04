Trump quiere saltarse la cuarentena y regresar ya a la campaña electoral

Donald Trump quiere que todo el mundo sepa que se encuentra bien, muy bien, que lo del coronavirus ya es cosa del pasado, y que está lo suficientemente bien como para volver a dar multitudinarios mítines . El último lo dio en Minesota el ... 30 de septiembre y al día siguiente comenzó a presentar fiebre, fatiga y tos, según sus médicos. Pero tras un agresivo tratamiento con anticuerpos, antivirales y hasta esteroides, está ya de regreso en la Casa Blanca, grabando vídeos, ofriendo entrevistas telefónicas y publicando mensajes en Twitter sin cesar. Por eso ha decidido que, aunque todavía no tiene agenda formal con compromisos de la presidencia, sí puede volver a hacer campaña electoral.

El mismo presidente, en una entrevista concedida a su amigo Sean Hannity en Fox News anunció que prepara dos mítines, uno en Florida este sábado y otro en Pensilvania el domi ngo . «Creo que voy a intentar hacer un mitin el sábado por la noche. Si tenemos tiempo suficiente para armarlo. Pero queremos hacer un mitin en Florida probablemente el sábado por la noche. Podría regresar y hacer uno en Pensilvania la siguiente noche», dijo el presidente, que luego tosió, despertando suspicacia entre sus críticos. Lo cierto es que su médico, el doctor Sean P. Conley, dio un parte el jueves por la noche en el que dijo que su paciente está lo suficientemente bien como para retomar su actividad este mismo sábado.

Ayer, Trump fue entrevistado por otro amigo, Rush Limbaugh, en su programa de radio, y sugirió que llegó a temer por su vida. « Me recuperé de inmediato, casi de inmediato . Puede que no me hubiera recuperado en absoluto del Covid», dijo, tras alabar el tratamiento experimental que recibió. En esta entrevista Trump dijo que está dispuesto a ofrecer un nuevo rescate por la pandemia a los demócratas en el Capitolio, pero criticó muy duramente a la líder de la oposición, Nancy Pelosi, por una nueva iniciativa que es toda una provocación al presidente.

Ayer Pelosi desveló en una rueda de prensa en el Capitolio un plan para dotar a la Cámara de Representantes, que su partido controla, la potestad de declarar incapaz al presidente, en caso de enajenación mental o enfermedad grave. De momento, sólo el gabinete de ministros puede hacerlo, según la vigésimo quinta enmienda de la Constitución. «Esta legislación se aplicaría a los futuros presidentes, pero la hace necesaria la salud del actual presidente», dijo ayer Pelosi. El presidente la acusó de ser «una loca» después, en un mensaje de Twitter.

Es comprensible que Trump quiera volver a la campaña porque durante su convalecencia las encuestas -que ya fracasaron en 2016, y por lo tanto no despiertan mucha confianza- reflejaron un despegue del demócrata Joe Biden, que en este momento en la media que efectúa RealClearPolitics está 10 puntos por encima de Trump. De todos modos, eso es en el voto directo, que ya ganó Hillary Clinton hace cuatro años. Trump está convencido de que puede ganar en los estados decisivos, y por eso su primer instinto es ir a dos de ellos, como son Florida y Pensilvania.

Con anticuerpos en sangre

El coronavirus ha infectado a más de siete millones de estadounidenses, de los que han muerto 210.000. Según un estudio de la universidad de Harvard, los pacientes de coronavirus son infecciosos al menos hasta 10 días después de contraer el virus. El doctor de cabecera Trump , Sean P. Conley , ha dicho que el presidente ya tiene anticuerpos del virus en sangre, aunque estos pueden haber sido del tratamiento recibido, y no de la infección propiamente dicha. Momentos antes, Conley había enviado un parte médico en el que afirmaba que el presidente ha acabado su tratamiento, que consistió eminentemente en un cóctel de anticuerpos, que es de la marca Regeneron, el antiviral Remdesivir y esteroides. Conley señaló que a partir del sábado podía retomar su actividad normal.

El presidente no ha sido visto en público desde que recibió el alta hospitalaria, el lunes, excepto en vídeos producidos por la Casa Blanca y publicados en Twitter, desde su regreso el lunes del hospital militar donde estuvo ingresado. Desde hace una semana no tiene nada en su agenda, aunque ha visitado brevemente el Despacho Oval. En uno de esos vídeos, Trump aseguró: «No le tengan miedo al virus, no dejen que les domine». Ya en plena pandemia, en junio, Trump se empeñó en mantener un mitin en Tulsa, que resultó un pinchazo desde el punto de vista del público, y que se convirtió en un foco de infecciones. Incluso uno de los principales aliados de Trump, el exaspirante a la candidatura presidencial Herman Cain, que estuvo presente, falleció semanas después tras contraer el virus.

Trump se ha negado a asumir las normas más estrictas de la pandemia, eludiendo el uso de mascarilla y manteniendo actos multitudinarios, incluido el de presentación de la jueza Amy Coney Barrett, el 26 de septiembre, donde hubo 160 asistentes sin máscaras y sin guardar la distancia de seguridad.