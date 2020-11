Trump cierra la campaña de las elecciones en EE.UU. con un maratón de cinco mítines En el último día antes de la jornada electoral definitiva, recorre 5.000 kilómetros y cuatro estados: Carolina del Norte, Pensilvania, Míchigan y Wisconsin

David Alandete SEGUIR Corresponsal en Washington Actualizado: 03/11/2020 02:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nada de unir a la nación, de moderación y mesura. Las últimas horas de la que probablemente sea la última campaña de Donald Trump han sido para agitar a las bases republicanas y lograr así que hasta el último simpatizante acuda este martes a votar, para que la victoria sea aplastante. En una galopante sucesión de mítines, de Carolina del Norte a Pensilvania, y de allí a Míchigan y Wisconsin, el presidente ha sacado a relucir sus grandes éxitos: el muro, el «virus chino», las noticias falsas, los delitos demócratas, la Biblia, la ley, el orden.

Como hace cuatro años, Trump acabó este lunes prometiendo cambio. «Si no hablo como un político es porque no soy un político. Si no siempre sigo las reglas del establishment de Washington, es porque me elegisteis para luchar por vosotros, y lucho más duro de lo que ningún presidente ha luchado nunca», dijo el presidente republicano.

Trump se hizo, por segundo día consecutivo, 5.000 kilómetros para dar cinco mítines. Ha sido el gran esprint final, tras el cual ha regresado a la Casa Blanca para ya seguir la jornada de votación. Ahora llegar otra batalla, que dependerá de lo ajustados que sean los resultados. Los abogados de su campaña ya están listos para impugnar los recuentos, si es necesario, en los estados donde necesita ganar, sobre todo en Pensilvania. «Tengo a los abogados listos ya», dijo el presidente en un mitin en la localidad de Fayetteville, en Carolina del Norte.

Voto anticipado masivo

Trump, ya lo ha dicho en numerosas ocasiones, quiere un resultado claro la noche electoral. Si él va por delante y cree que la tendencia ya no puede revertirse, cantará victoria, aunque haya numerosos estados que no hayan acabado de contar todos los votos. Estas elecciones son completamente atípicas, por la pandemia.

A fecha de ayer, antes de que las urnas abrieran de forma oficial, ya habían votado casi 100 millones de personas, más de un 70% de quienes lo hicieron en todas las elecciones en 2016. De ellos, unos 35 millones lo ha hecho por correo (varios estados de EE.UU. permiten votar por adelantado en persona) y esos sobres se tienen que abrir y contar«Vamos a ganar, no es que lo dude», dijo este lunes Trump. «Sólo quiero que se sepa pronto».