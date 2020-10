Trump anuncia que saldrá del hospital en horas: «No tengáis miedo al virus»

El presidente de Estados Unidos ha anunciado que saldrá del hospital hoy lunes a las 18.30, hora local (las 00.30 del martes en la España peninsular) afirmando que no puede dejar que el coronavirus «domine su vida». «No le tengan miedo al Covid», añadió el presidente en la red social Twitter, momentos antes de que su equipo médico compareciera ante los medios para dar el parte de su evolución. Donald Trump fue ingresado el viernes tras recibir oxígeno, y ante síntomas alarmantes como fiebre y fatiga.

La Casa Blanca ha dicho que el presidente ha estado trabajando de forma normal, y ha enviado fotografías y vídeos a diario para tratar de demostrarlo. El propio presidente, o alguien usando su perfil de Twitter, ha seguido enviando mensajes a diario. El domingo Trump salió brevemente del hospital para saludar desde su limusina blindada a las decenas de personas que se agolpaban frente al hospital militar de Walter Reed para manifestar su apoyo.

En el hospital, Trump ha recibido un agresivo tratamiento primero con un cóctel de anticuerpos y después con el antiviral rendesivir, además de esteroides. Se le aplicó oxígeno dos veces el viernes en la Casa Blanca, antes de ser evacuado en el helicóptero Marine One al hospital de Walter Reed. En principio los médicos dijeron que estaría en observación durante días, pero el presidente ha permanecido ingresado apenas tres jornadas.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!