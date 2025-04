Trump, «el amigo verdadero de Israel» que no condena a un grupo antisemita

Donald Trump, el «amigo verdadero de Israel», según Benjamín Netanyahu, no condenó al grupo ultra derechista The Proud Boys durante el debate con Joe Biden . En diarios como «The Jerusalem Post», la pregunta que se hicieron es si este tipo de grupos odian a los judíos y son o no antisemitas . La respuesta fue que «algunos de sus miembros, incluido su fundador Gavin McInnes, lo son».

«Proud Boys, dad un paso atrás y estad preparados », dijo el presidente durante el debate, sin llegar a condenar al grupo, como le pedía Biden.

El diario israelí señaló que «el antisemitismo no es parte de su ideología central, pero según la Liga Antidifamación (organización estadounidense que se dedica a detener la difamación del pueblo judío), tiene vínculos con grupos supremacistas blancos y McInnes ha realizado varios discursos antisemitas».

La prensa local recordó que en 2017, miembros destacados de The Proud Boys desfilaron por las calles de Charlottesville con formaciones neonazis y recogieron las declaraciones de su fundador en el video titulado «10 cosas que odio de los judíos» en el que McInnes se presentaba como un negacionista del Holocausto. Para el creador de este grupo que defiende Trump, los judíos son unos «quejicas» que tienen un «miedo paranoico a los nazis».