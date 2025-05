Resultados elecciones EE.UU. en directo | Biden: «Seré el presidente de todos los estadounidenses»

Se mantiene la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones en EE.UU. Dos días después de la jornada electoral, todavía no se ha podido declarar un ganador, ya que ni Donald Trump ni Joe Biden han alcanzado aún la necesaria mitad más uno de los 538 votos electorales, es decir, 270.

El candidato demócrata y favorito en las encuestas previas ha hecho progresos tras anotarse Wisconsin y Míchigan, pero aún falta por conocerse el resultado definitivo en Nevada, Arizona, Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte.

En todo caso, Trump ha pedido que se «pare el recuento», en relación al escrutinio de los votos por correo sobre los que viene ha puesto el foco de su acusación de «fraude». El presidente pretende que se vuelvan a contar las papeletas en Wisconsin , donde su contrincante también se ha proclamado ganador, y su campaña ha anunciado una demanda para paralizar el recuento en Pensilvania , donde todavía queda más de un millón de votos por contar.

Por otro lado, la participación, según los resultados preliminares, ha sido la más alta en 120 años y Biden iría camino de convertirse en el candidato más votado en la historia de EE.UU., con casi 80 millones de papeletas. Tampoco tiene precedentes en la historia moderna las medidas de seguridad y el temor a que la tensión pueda estallar en episodios de violencia que se están viendo ante esta jornada histórica que ABC.es cuenta en directo.

16:12 Protestas frente a la Casa Blanca

Por segundo día consecutivo ya a primera hora de la mañana hay personas concentradas frente a la Casa Blanca en señal de protesta contra la negativa de Trump a admitir la derrota, y celebración de la victoria de Biden.

16:08 Trump deja la Casa Blanca sin destino confirmado Por segundo día consecutivo el presidente Donald Trump abandonado la Casa Blanca pasadas las nueve de la mañana. Se dirige en un convoy de vehículos probablemente a uno de sus campos de golf, aunque el destino todavía no ha sido confirmado. Han publicado algunos medios norteamericanos, en especial la cadena CNN, que su yerno, Jared Kutscher, casado con su hija Ivanka, ha tomado la iniciativa finalmente y está intentando convencerle de que admita la derrota, aunque no es necesario que lo haga con un discurso, simplemente facilitando una transición ordenada y pacífica de poderes. Si hay alguien que puede conseguirlo es el círculo familiar más íntimo, sus tres hijos mayores, que son los que han estado más cerca de él durante la campaña.

15:46 Así es Jill Biden, la nueva primera dama de los Estados Unidos Jill Biden, de 69 años, es maestra de profesión, y se convirtió en uno de los principales activos de la campaña de su marido, Joe, acompañándole en visitas y hasta participando ella sola en mítines en estados cruciales, como hizo hace poco en Míchigan. Trae a la mesa largos años de experiencia como mujer de un senador y vicepresidente que le han propiciado abundantes contactos en los círculos políticos de Washington. Lea la noticia completa aquí.

13:49 La reacción de los famosos Después de cuatro días de espera con grandes tensiones en las calles de Estados Unidos, por fin Joe Biden será el próximo presidente del país después de obtener la mayoría junto a su compañera Kamala Harris, que será la vicepresidenta. Un cambio de rumbo en la Casa Blanca que muchos rostros conocidos han celebrado con gran euforia.

Eva Longoria, Lady Gaga, quien apareció en el último acto de campaña con Joe Biden, Stephen King, Lana del Rey e, incluso, Kim Kardashian han celebrado este sábado la victoria de Joe Biden y Kamala Harris como nuevos presidente y vicepresidenta electos del país. «Uno de los mejores días de mi vida», escribió un eufórico Stephen King minutos después de conocerse la noticia.



12:18 La opinión de Pedro Rodríguez: «Y a partir de ahora, ¿qué?» Lea aquí la opinión de Pedro Rodríguez sobre las elecciones de Estados Unidos



10:36 ¿Quién es Harris, la futura vicepresidenta? Kamala Harris (Oakland, California, 1964) vivió la política desde la silleta. La próxima vicepresidenta de EE.UU. conserva en sus memorias infantiles las manifestaciones a las que acudían sus padres en la década agitada de los sesenta, un «mar de piernas en movimiento, la energía y los gritos y los cánticos». Sus padres eran recién llegados a EE.UU., pero no el caso clásico de inmigración económica: eran estudiantes de doctorado en Berkeley. Él, jamaicano, estudiaba economía. Ella, emigrada desde Tamil Nadu (India), desarrollaba su doctorado en endocrinología. En su casa se hablaba de política, se organizaban talleres de discusión política y se quedaban líderes del movimiento de los derechos civiles.

09:57 El silencio de China Asia se ha despertado este domingo con un nuevo presidente de Estados Unidos. Como la confirmación de la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump llegó de madrugada, las reacciones oficiales se han hecho esperar hasta la mañana. A través de las redes sociales, las felicitaciones han llegado desde todos los rincones de este continente, desde Japón, Corea del Sur y Taiwán, los más estrechos aliados de Washington, hasta la India e Indonesia. A pesar de la «Nueva Guerra Fría» que les enfrenta y de ser uno de los países que más puede verse afectado por el golpe de timón que se espera en la Casa Blanca, China seguía manteniendo un curioso silencio hasta pasado el mediodía.

Uno de los primeros en saludar el triunfo del veterano candidato demócrata fue el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga. «Cariñosas felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris. Espero con ilusión trabajar con ustedes para fortalecer aún más la alianza entre EE.UU. y Japón y asegurar la paz, la libertad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico y más allá», escribía en Twitter. Tras relevar en septiembre a Shinzo Abe por enfermedad, Suga confía en retomar la sintonía con la nueva Administración tras los años turbulentos de Trump, que exigía a Tokio pagar más por las tropas estadounidenses acantonadas en su archipiélago para hacer frente a la amenaza de Corea del Norte y las disputas territoriales con China. Su mención a la región del Indo-Pacífico, que iría desde la India hasta Australia pasando por el este y sudeste de Asia, es una referencia velada para contener el auge del autoritario régimen de Pekín.



09:29 Estados Unidos amanece con un nuevo presidente electo ¡Buenos días! Después de días de incertidumbre, ayer se conoció el nombre del próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el candidato demócrata que protagonizó una remontada en varios estados clave para los comicios entre las acusaciones de fraude de su rival, el republicano Donald Trump. Con su victoria, muchos se preguntan sobre el origen y la trayectoria del futuro inquilino de la Casa Blanca, célebre desde que fue vicepresidente con Obama. ¿Quién es Biden? Joe Biden será un presidente improbable. No estaba en los libros que un chico de clase media de Wilmington, en Delaware, ni el más listo ni el más trabajador de su clase, tartamudo y más interesado por el deporte que por los libros, que no fue a los Harvard o Princeton que forjan a los presidentes, acabaría en la Casa Blanca. Pero tampoco se esperaba que, tras un paso breve por la política local, consiguiera el cargo de senador por Delaware en el Congreso de EE.UU. Biden solo tenía 29 años y se pateó el estado diminuto de punta a punta, atrevido y carismático, siempre elegante, como un pincel, y de forma milagrosa y por la mínima, batió a su rival republicano, el senador y ex gobernador Caleb Boggs.

Esa conexión directa con el votante le permitió ganar elecciones al Senado sin descanso. «No había funeral, boda, bautismo o celebración por la que él no pasara», recuerda Mike Montgomery, que fue compañero de Biden en la Archmere Academy, un colegio católico de Claymont, el suburbio en el que vivía el ahora presidente electo. Ahora lo sigue haciendo. «Hace fuimos a misa en nuestro barrio y había un montón de limusinas negras, sabíamos que era él», dice su Mike, que este sábado acudía a ver el primer discurso como presidente electo de Biden. El hasta ahora candidato será el segundo presidente católico en la historia del país. El primero fue John Fitzgerald Kennedy.



04:48 Filipinas y Malasia dan la enhorabuena a Joe Biden por su victoria electoral El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y el primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, felicitaron este domingo al presidente electo de EE.UU., Joe Biden, después de que se conociera su victoria electoral tras las elecciones del martes.

"En nombre de la nación filipina, el presidente Rodrigo Roa Duterte desea expresar su sentida enhorabuena al antiguo vicepresidente Joseph 'Joe' Biden tras ser elegido el nuevo presidente de los Estados Unidos de América", señala hoy un comunicado emitido por el portavoz presidencial filipino, Harry Roque. Filipinas es históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos en el Sudeste Asiático, y la superpotencia cuenta con bases militares en territorio filipino, pero durante su administración, Duterte ha reorientado su política exterior hacia Rusia y China.

04:48 La comunidad LGTBQ, de fiesta por la victoria de Joe Biden y Kamala Harris West Hollywood, uno de los epicentros de la comunidad LGTBQ en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, estalló este sábado de alegría con la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, entendida como un paso a favor de la diversidad y un borrón a las tensiones que han divido al país. "Queremos proteger nuestros derechos para casarnos, para adoptar y para participar en la cultura y en nuestra sociedad como todo el mundo", explicaba a Efe Richard, quien acudió junto a su marido a unas celebraciones que se alargaron durante más de 10 horas. Entre banderas de Estados Unidos, enseñas arcoiris y carteles de la campaña de Biden, los ciudadanos de Los Ángeles, una ciudad profundamente progresista, salieron en masa a compartir su alegría.

03:30 Biden da su discurso como ganador: «Es el momento de sanar América» «Amigos, el pueblo de esta nación ha hablado y nos ha dado una victoria convicente”, dijo Biden ayer desde Wilmington, en el discurso de celebración de su victoria. Fue un Biden enérgico, extasiado, pero con un discurso centrado en unir a un país partido por la mitad. “A los votantes de Trump: entiendo vuestra decepción, yo he perdido un par de veces. Pero ahora démonos una oportunidad. Es el tiempo de dejar de lado la rabia y la retórica dura, de dejar de tratar a los oponente como enemigos, somos todos estadounidenses”, dijo a los seguidores de su rival. “Este es el momento de sanar América”.

Biden se comprometió a “cooperar” con sus rivales políticos, como aseguró que exigen los estadounidenses, y apostó por combatir la polarización: “La era de la demonización empieza su fin aquí y ahora” .

Biden dijo que se presentó en estas elecciones para “luchar por el alma de América, restauran la espina dorsal de este país, la clase media, y recuperar el respeto en el extranjero.

El presidente electo fue introducido en el escenario por Kamala Harris, que será la primera vicepresidenta de la historia de EE.UU. También, como hija de inmigrantes de Jamaica e India, la primera persona en el cargo negra y asiática. “Joe Biden tuvo la audacia de romper una de las grandes barreras de este país y elegir una mujer para vicepresidenta”, dijo. “Puede que sea la primera en el cargo, pero no seré la última”. Informa Javier Ansorena.

02:55 Biden: «Ahora juntos nos embarcamos en ese trabajo de Dios con manos firmes y fe en Estados Unidos. Seamos la nación que sabemos que podemos ser. Estaremos unidos, fuertes. Damas y caballeros, nunca hay nada que no podamos hacer si queremos hacerlo».

02:53 Joe Biden promete que buscará ser un mandatario que una al país, en vez de dividirlo, y que trabajará para ganarse la confianza de todos los estadounidenses, incluso de los que no le votaron. El presidente electo agradece a la comunidad afroamericana haber votado en masa por él y les promete que también les apoyará.

02:50 Biden: «Ahora demos todos una oportunidad al cambio. Es hora de accabar con la dura retórica y escucharnos los unos a los otros. Nuestros oponentes no son enemigos, son estadounidenses. Acabemos con esta demonización en EE.UU. aquí y ahora».

02:42 Joe Biden sale al escenario corriendo «El pueblo de esta nación ha hablado. Nos han dado una victoria clara y contundente. Hemos conseguido el mayor numero de votos en la historia de unas elecciones presidenciales. Me ha sorprendido ver hoy una muestra de alegría y de esperanza».

02:39 Harris: «Para mí va a ser un placer ser vicepresidenta, al igual que Joe lo fue de Obama. Mi trabajo es vencer a esta pandemia, reconstruir nuestra economía, unir a nuestro país y curar el alma de nuestra nación. El camino por delante no será fácil, pero Estados Unidos está lista, al igual que Joe y yo».

02:34 Discurso de Biden y Harris Kamala Harris, próxima vicepresidenta, comienza a hablar: «Habéis elegido la esperanza, la unidad, la ciencia, la verdad... Habéis elegido a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos de América». Además, dijo que aunque es la primera mujer en acceder a este cargo en la historia del país, no será la última.

00:26 Siguen las concentraciones de celebración por la victoria de Joe Biden en Washington, y de repudio a Donald Trump. Desde que antes del mediodía el demócrata se proclamara ganador, ha descendido una multitud de miles de personas a rodear la Casa Blanca, donde siguen. El presidente ha salido a jugar al golf por la mañana pero pasadas las tres de la tarde ha regresado a su residencia, donde sigue. A su regreso, Trump, ha dicho que ha ganado las elecciones con 71 millones de “votos legales”. Afuera, una multitud clama para que abandone la casa blanca, ante la victoria de Biden. Información e imágenes de David Alandete.

23:33 Las celebraciones continúan en Washington cuando comienza a caer la noche. Autor: David Alandete

22:54 La celebración demócrata continúa en Washington. Autor: David Alandete.

21:44 Las imágenes de la victoria de Biden Así se ha vivido en EE. UU. el triunfo de Joe Biden en diferentes puntos del país. Puede ver la fotogalería completa aquí.

20:44 La dulce venganza de LeBron tras la derrota de Trump El jugador de los Angeles Lakers, LeBron James, ha aplaudido este sábado la victoria del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y ha pedido a sus seguidores que lo celebren "responsablemente" por las restricciones de la COVID-19, después de que la práctica totalidad de las proyecciones de los medios estadounidenses confirmasen que Donald Trump no revalidaría el cargo. Lea la noticia completa aquí. Informa EP

20:36 El mundo reacciona a la elección del presidente de EE.UU. La victoria de Joe Biden, como nuevo presidente de EE.UU., y de Kamala Harris, como su vicepresidenta, ha ido seguida de una serie de reacciones de líderes internacionales dominadas por la prudencia y la diplomacia en algunos casos. Lea aquí la noticia completa con todas las manifestaciones de los principales dirigentes del mundo. Informan corresponsales de ABC

20:24 Hillary Clinton celebra que EE.UU. haya «repudiado» finalmente a Donald Trump La que fuera candidata presidencial demócrata en 2016, Hillary Clinton, celebró este sábado que Estados Unidos haya «repudiado» finalmente al mandatario estadounidense, Donald Trump, que la derrotó hace cuatro años.

«Los votantes han hablado, y han elegido a Joe Biden y Kamala Harris para que sean nuestro próximo presidente y vicepresidenta», escribió Clinton en su cuenta oficial de Twitter. «Es una dupla que ha hecho historia, un repudio a Trump, y una nueva página para Estados Unidos. Gracias a todos los que ayudaron a que esto fuera posible. Adelante, juntos», añadió. La exsecretaria de Estado de EE.UU. no ha ocupado ningún cargo político desde su derrota, pero se ha mantenido activa en el debate público y ha criticado a menudo las medidas del mandatario. Informa EFE

20:19 Obama felicita a Biden y Harris por su «histórica y decisiva victoria» El expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017) felicitó este sábado al que fuera su vicepresidente, Joe Biden, ahora futuro jefe de Estado del país, y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, por su «histórica y decisiva victoria» en las elecciones. «No podría estar más orgulloso de felicitar a nuestro próximo presidente, Joe Biden, y nuestra futura primera dama, Jill Biden», dijo Obama en un comunicado, en el que congratuló a Harris por su «revolucionaria» elección como primera vicepresidenta de EE.UU., un puesto nunca ocupado antes por una mujer. El exmandatario destacó el récord de participación de estas elecciones, que ha convertido a Biden en el candidato presidencial con más votos en la historia de EE.UU., con más de 74 millones de sufragios. Informa EFE

20:09 El republicano Mitt Romney felicita a Biden El senador Mitt Romney, que fue el candidato republicano a la presidencia en 2012 y el único senador de su partido en votar contra Trump en el juicio político del «impeachment», ha felicitado ya al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris. El republicano de Utah dijo este sábado en Twitter que él y su esposa, Ann, conocen a Biden y Harris y saben que son «personas de buena voluntad y carácter admirable». Añadió: «Rezamos para que Dios los bendiga en los días y años venideros». El viernes, Romney criticó a Trump por estar «dañando a la nación» con sus infundadas acusaciones de fraude, que consideró «destructivas y peligrosas». De momento, el resto del Partido Republicano guarda silencio. Informa David Alandente

19:27 Joe Biden gana también Nevada, según las proyecciones de los medios El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, se impuso también en el estado de Nevada, con lo que amplía su margen en el colegio electoral y confirma el creciente peso demócrata en los estados del suroeste del país. Según las proyecciones de las televisiones estadounidenses CNN, Fox News y NBC, Biden se impuso con el 49,9 % de los votos frente los 47,9 % de su rival y actual mandatario, el republicano Donald Trump con el 90 % de los votos escrutados. Informa EFE

19:16 Kamala Harris: «Lo hicimos, Joe» La candidata de Joe Biden a la vicepresidencia de EE.UU., Kamala Harris, ha publicado en Twitter un vídeo en el que se la ve supuestamente hablando en ropa deportiva con el ganador de las elecciones: «Lo hicimos, lo hicimos, Joe -afirma Harris en las imágenes difundidas-. Vas a ser el próximo presidente de los Estados Unidos».

19:01 Biden se dirigirá esta tarde a la nación después de proclamarse ganador de las elecciones El nuevo presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, llevará a cabo su primera comparecencia pública este sábado por la tarde a las 20.00 hora local (02.00 hora peninsular del domingo), según ha anunciado su campaña a través de un comunicado.

18:50 Iglesias, ante el triunfo de Biden: «La ultraderecha pierde su activo político más poderoso» El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado en su cuenta de Twitter que la derrota de Trump «es una buena noticia para el planeta, en la medida en que la ultraderecha global pierde su activo más político». Lea la noticia completa aquí. Informa Ana Delgado

18:34 Biden: «Seré el presidente de todos los estadounidenses» Joe Biden ha dicho este sábado sentirse «honrado de haber sido elegido para liderar» el país. A través de un mensaje publicado en la red social Twitter al poco de darse a conocer su victoria en las elecciones, el presidente electo de Estados Unidos asegura que el trabajo por delante «será duro», pero promete: «Seré el persidente de todos los estadounidenses, tanto si habéis votado por mí o no». «Mantendré la fe que habéis puesto en mí», concluye.

18:22 Miles de personas rodean la Casa Blanca celebrando la derrota de Trump Imágenes de David Alandete

17:54 Trump no acepta su derrota: «El lunes nos vemos en los tribunales» El presidente de EE.UU., Donald Trump, reacciona a la victoria de Biden diciendo que no la admite. «Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar por ganador, y por qué sus aliados de los medios de comunicación se esfuerzan tanto en ayudarlo: no quieren que se sepa la verdad. La razón, sencilla, es que esta elección está lejos de acabar. Joe Biden no ha sido certificado como el ganador de ningún estado, y mucho menos de los estados altamente disputados que se dirigen a recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene demandas legales válidas y legítimas que podrían determinar el vencedor final. »En Pensilvania, por ejemplo, a nuestros observadores no se les permitió un acceso fácil para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación», ha dicho el presidente en un comunicado enviado a la ciudadanía minutos después de que la cadena CNN y la agencia Ap le hayan dado la victoria a Biden. »A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a defender nuestro caso en las cortes para garantizar que las leyes electorales se cumplen plenamente y que el ganador legítimo gobierne. El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales y no contar los votos ilegales. Ésta es la única manera de garantizar que el pueblo tenga plena confianza en nuestro sistema electoral. Sigue siendo chocante que la campaña de Biden se niegue a aceptar este principio básico y quiera que los votos se cuenten incluso si son fraudulentos, falsos o emitidas por votantes que no pueden votar o fallecidos». Añade el presidente: «¿Qué esconde Biden? No descansaré hasta que el pueblo estadounidense tenga el recuento de votos honesto que se merece y que la democracia exige». Informa David Alandete

17:35 Biden gana las elecciones de EE.UU. en medio de la tensión por las denuncias de fraude de Trump Joe Bidenes el ganador de las elecciones presidenciales de EE.UU. El candidato demócrata se ha anotado en la tarde del sábado, cuatro días después de la cita con las urnas del pasado martes, la victoria en Pensilvania, uno de los estados en disputa en la recta final del recuento. Las oficinas de medición electoral de varios de los principales medios estadounidenses certificaron que Biden ganó en Pensilvania, con lo que se asegura que supera el umbral de 270 electores (los compromisarios que reparten los estados y que eligen al presidente) que le abren las puertas de la Casa Blanca. Lea la noticia completa aquí. Por Javier Ansorena

17:07 La ventaja de Biden en Arizona se estrecha más Donald Trump sigue recortando distancia con Joe Biden en Arizona, un estado decisivo, con el avance del escrutinio. Ahora está en 20.573 votos, con un 97% del escrutinio. Varios grandes medios -como la agencia AP- dieron como ganador a Biden al comienzo del recuento, porque sacaba unos 130.000 votos con el 80% del escrutinio, y la distancia parecía imposible de remontar. Pero el avance tortuoso del recuento muestra que el presidente recorta distancia de forma progresiva. Habrá que ver si las decenas de miles de votos que quedan por contar acaban por dar la sorpresa y firma una remontada. Arizona era una de las grandes noticias para Biden. Aquí no ha ganado ningún candidato demócrata desde 1948, con la excepción de Bill Clinton en 1996. Informa Javier Ansorena

16:33 La Comisión Electoral de EEUU sigue sin ver indicios de fraude en los comicios La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos sigue sin percibir indicios de fraude en las elecciones a pesar de la retahíla de acusaciones vertidas por el presidente del país, Donald Trump, a la espera de una comparecencia de sus abogados dentro de aproximadamente una hora en Filadelfia, Pensilvania, uno de los estados todavía en disputa con su rival demócrata y, por ahora, favorito al triunfo final, Joe Biden. "No hay pruebas de fraude en la votación, ni hay pruebas de que hayan sido depositados votos ilegales", ha declarado la comisaria electoral Ellen Weintraub, del Partido Demócrata. Ajeno a ello, Trump ha insistido este sábado la votación en Pensilvania fue extremadamente irregular porque hubo un periodo de tiempo en el que sus observadores no tuvieron acceso al recuento, según ha manifestado en una cadena de mensajes en Twitter. Informa EP

16:28 Trump sale de la Casa Blanca sin destino confirmado El presidente Trump acaba de salir de la Casa Blanca en coche y la presidencia no ha anunciado cuál es su destino. Probablemente se dirija, como suele ser los sábados, a uno de sus campos de golf para pasar allí la mañana. En todo caso es un viaje de tipo personal, y el presidente sigue sin agenda de gobierno o actos públicos. Informa David Alandete

16:06 Twitter vuelve a etiquetar los mensajes de Trump sobre fraude electoral Donald Trump arrancó el fin de semana con una batería de mensajes en Twitter sobre sus acusaciones, sin haber mostrado pruebas, de fraude electoral. La red social colocó etiquetas en las que advierte a los usuarios de un contenido que “ha sido objetado y puede ser engañoso”. En ellos Trump insiste, sin ningún respaldo de momento, que “decenas de miles de votos llegaron ilegalmente” después del cierre de las urnas y que no se permitió que hubiera observadores republicanos. En Pensilvania, la normativa estatal permite que los votos lleguen hasta tres días después de la fecha electora -hasta el día de ayer, viernes- siempre que tuvieran matasello en el día de las elecciones o antes. Pensilvania sigue hoy su recuento y podría certificar la victoria de Joe Biden, que ahora mismo tiene una ventaja de algo más de 21.000 votos, con el escrutinio al 96%. Se espera que dentro de pocas horas haya nuevos datos de recuento. Informa Javier Ansorena

14:33 La campaña de Trump busca recaudar al menos 60 millones de dólares para su batalla legal Los republicanos están tratando de recabar al menos 60 millones de dólares (unos 50,5 millones de euros) para financiar las acciones legales del presidente Donald Trump acerca de los resultados electorales, según informaron este viernes tres fuentes conocedoras del asunto. La campaña de Trump ha presentado demandas en varios estados relativas a las elecciones del martes, mientras el candidato demócrata, Joe Biden se acerca a la victoria en la carrera a la Casa Blanca con avances en estados disputados. «Quieren 60 millones», señaló un donante republicano que recibió peticiones de la campaña y del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés). Otras dos fuentes indicaron que la campaña quería hasta 100 millones de dólares para el comité conjunto de recaudación que mantiene con el RNC, un signo de la escala de la lucha legal que la campaña prevé llevar a cabo. Informa Reuters

13:36 Leopoldo López cree que tendrá el respaldo de Biden para cambiar la situación política en Venezuela El dirigente opositor venezolanoLeopoldo López, ahora residente en España, ha afirmado en una entrevista con la «BBC» que la posible elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos no cambiará la postura del país hacia Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro. «Creo que la posición de Estados Unidos frente a Venezuela es una posición bipartidista. Cuando Juan Guaidó fue a Estados Unidos y estuvo en el discurso de la Unión, en febrero de este año, recibió una gran ovación tanto por parte de congresistas republicanos como de los demócratas», ha afirmado López. El dirigente, fundador del partido Voluntad Popular, ha subrayado que «nosotros tenemos el apoyo para llevar el cambio a nuestro país». «No tiene nada que ver con una ideología u otra. No es sobre republicanos o demócratas. No es sobre el Partido Socialista en España o el Partido Popular», ha argumentado. Informa EP

13:18 «El mundo sabe que Trump ganó», se puede leer en esta pancarta, desplegada sobre el cielo de Liverpool, en el Reino Unido, el mismo día que juegan un partido de fútbol el Everton y el Mánchester United. Como se puede suponer, detrás están partidarios del todavía presidente de los Estados Unidos, que ha denunciado que le están arrebatando la victoria con un fraude en el recuento sobre el que no ha presentado pruebas. Fotografía de EP

12:56 Un hombre indio muestra cometas en miniatura con el rostro del candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, al que envía «buenos deseos» en su carrera por la Casa Blanca. Con toda probabilidad, el exvicepresidente de Obama se proclamará hoy vencedor en los comicios. Fotografía de AFP

11:47 Irán reacciona a las elecciones El presidente iraní, Hassan Rohani, ha dicho este sábado que la próxima Administración estadounidense habrá «aprendido» del fallo de la «política de presión» y de las sanciones de Donald Trump contra Teherán, que no han logrado doblegar a la República Islámica. El presidente saliente, Donald Trump, a punto de perder las elecciones presidenciales frente a su rival, el demócrata Joe Biden, ha adoptado una política de «presión máxima» contra Irán, sobre todo tras su salida unilateral del acuerdo internacional sobre el nuclear iraní y el restablecimiento de sanciones contra Teherán en 2018. Informa AFP

10:33 Un partidario de Trump sostiene una pancarta donde se lee «Paren el robo» en una concentración en Las Vegas, Nevada, para apoyar las acusaciones de fraude hechas por el todavía presidente sobre el recuento, aunque sin pruebas. Fotografía de AFP

10:28 ¿Qué pasó ayer en Pensilvania y Georgia? Con un giro no del todo inesperado, el recuento de Pensilvania y Georgia puso ayer a la cabeza al candidato a la Presidencia Joe Biden. Como se preveía, los votos enviados por correo, los últimos que se están sumando, favorecen al demócrata, pues los republicanos han preferido acudir a las urnas de manera presencial. Con su probable victoria en Georgia, la primera que fue anunciada, Biden se situaba a un paso de la Casa Blanca con 269 compromisarios, a solo uno de distancia de los 270 que son necesarios para ganar la Presidencia. Cuando se anunció que también iba a la cabeza en Pensilvania, su campaña vio acercarse todavía más el Despacho Oval. Si hoy se confirma que Biden gana en ambos estados, como todo parece apuntar, se proclamará nuevo presidente de los Estados Unidos este mismo sábado.

09:39 Trump no claudica Donald Trump no se va a rendir. Capitular es algo que está en contra de su naturaleza. Él sabe que las opciones se le agotan, y que la única esperanza que le queda para mantenerse en la presidencia es invalidar los resultados de las elecciones en EE.UU., de ahí que estas últimas horas haya repetido, incansablemente una palabra sobre todas las demás: fraude, fraude de los demócratas, fraude en Filadelfia, fraude en Detroit, fraude en Atlanta, fraude en todos los lugares en los que pierde, y que pueden ser los que acaben evacuándole de la presidencia.

El presidente lleva recluido en una Casa Blanca inusualmente tranquila desde la noche electoral. Va desde su residencia al Despacho Oval, en un trasiego constante, sin agenda, sin actos oficiales, siguiendo el recuento en su teléfono y en las pantallas de televisión permanentemente encendidas para él, que pasa de un canal a otro, escrutando mapas, contando votos, nervioso a ratos, al borde de la ira otros. En el instante decisivo, Trump ha pedido lealtad inquebrantable. Sus más estrechos asesores y sus familiares se han movilizado por todo el país para que cale el mensaje: fraude, fraude, fraude y más fraude.



09:28 El trumpismo se ha acabado. Su derrota electoral marca no ya su imparable declive sino su punto y final. Donald Trump puede seguir lanzando acusaciones sin la menor prueba y apelar a los tribunales, pero la suerte le ha abandonado. La forma con la que ha optado por abandonar el poder es un suicidio político, condenado al fracaso. Su última imagen como presidente será la de un mentiroso sin escrúpulos que se aferra a un cargo que ha perdido en las urnas.

Los propios dirigentes republicanos, que han eludido seguirle en su locura, le han retirado su apoyo y están pensando ya en buscar un nuevo líder. Pero además Trump se enfrenta a dos graves problemas que ensombrecen su futuro: sus deudas y las decenas de pleitos que tiene abiertos.



09:03 Cuatro días de incertidumbre ¡Buenos días! Bienvenidos al directo sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con toda la actualidad sobre una nueva jornada vertiginosa para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Todo el mundo sabía que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre iban a estar disputadas, pero nadie se imaginaba hasta qué punto. Después de varios días de incertidumbre, la balanza parece haberse inclinado hacia el candidato demócrata, Joe Biden, que podría declararse hoy ganador de los comicios, en un escenario de tensión por las acusaciones de Trump, que denuncia un fraude sobre el que no ha presentado pruebas. Desde luego, las cosas se han puesto muy difíciles para el republicano, que ayer tuvo que ver cómo Georgia y Pensilvania, dos estados clave, se teñían de azul, después de que el recuento diera un vuelco y situara a Biden a la cabeza. Ante su más que previsible victoria, el Servicio Secreto reforzó ayer la seguridad de Biden, que ya parece saborear las mieles de la victoria. Lo que pasará a continuación es un misterio, pero la incógnita apunta hacia la polarización y una larga lucha en los tribunales, pues Trump no parece dispuesto a aceptar su derrota.

08:16 ¿Cuánta gente votó a Kanye West? El rapero Kanye West, muy respetado por su calidad artística y casado con la famosa Kim Kardashian, también se presentó a las elecciones presidenciales, donde se votó a sí mismo y obtuvo alrededor de 60.000 votos, una cifra poco significativa si se compara con los 160 millones emitidos. Aunque su primer intento por acceder a la Casa Blanca no le salió demasiado bien, parece que West no está dispuesto a rendirse. Como se supo poco después de que se cerraran las urnas, el rapero está dispuesto a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. No sabemos qué le deparará entonces la suerte.

07:42 Los medios conservadores se alejan de Trump Algunos medios conservadores estadounidenses, propiedad del magnate Rupert Murdoch, han empezado a dar la espalda a Trump, Tanto la cadena «Fox News» como el diario «New York Post» se han alejado del presidente, que lleva días afirmando que ha habido fraude en el recuento de votos tras las elecciones. Informa AFP

05:38 El jefe de gabinete de Trump ha contraído el coronavirus Mark Meadows, jefe de gabinete de Donald Trump, ha contraído el Covid-19, según anuncia Bloomberg. A Meadows no se le ha visto en la Casa Blanca desde la jornada electoral. Ha sido uno de los principales asesores y apoyos del presidente en la campaña. Cuando Trump contrajo el virus en septiembre, estuvo junto a él durante su hospitalización, sin separarse de su lado. Viajó con Trump a varios de sus últimos mítines, donde no se guardó la distancia de seguridad ni se usó mascarillas de forma mayoritaria. La noticia se ha sabido justo cuando Joe Biden se dirigía a la nación. Informa David Alandete.

05:04 «Los números son claros y vamos a ganar esta elección» Joe Biden ha salido a hablar de los resultados desde su ciudad, Wilmington (Delaware), donde sigue el escrutinio: "No tenemos una declaración final de victoria, pero los números son claros y vamos a ganar la elección". El candidato demócrata pidió a los estadounidenses que mantuvieran la “calma y la paciencia mientras contamos todos los votos”. "La democracia funciona y tu voto se contará”, aseguró mientras continúa un interminable recuento de votos, que tiene pendiente al país de un puñado de estados. Informa Javier Ansorena.

04:52 «Vamos a ganar esta carrera» Joe Biden se dirige a la nación: «Llevamos 74 millones de votos. Eso es más que cualquier otra candidatura presidencial a lo largo de nuestra historia y esa cantidad continúa creciendo». En un tono conciliador, el exvicepresidente a apelado al entendimiento y la calma y ha prometido ser el presidente de todos los estadounidenses, tanto de aquellos que le han votado como de los que no.

03:18 Trump recorta más distancia con Biden en Arizona Donald Trump sigue recortando la diferencia con Joe Biden en Arizona. Con el 97% del escrutinio, ha caído hasta 29.861 votos, mientras que era de más de cien mil votos al comienzo del recuento. Algunos de los grandes medios de EE.UU., de diferentes ideologías -como la agencia AP, Fox News, The Wall Street Journal o Político- declararon al comienzo del escrutinio la victoria de Biden, mientras otros prefirieron esperar. El margen para que remonte Trump es pequeño, pero de momento habrá que seguir contando votos. Faltan por contabilizar 126.000 papeletas y 47.000 votos provisionales (necesitan una certificación adicional y no se contarán hasta la semana que viene). Kattie Hobbs, la secretaria de Estado de Arizona, dijo a la CNN que la mayoría del recuento se acabará entre el sábado y domingo. Informa JAVIER ANSORENA.

03:11 El Supremo de EE.UU. ordena a Pensilvania que separe los votos tardíos El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este viernes una demanda interpuesta por los republicanos con carácter de urgencia y ordenó al estado de Pensilvania que separe los votos que llegaron después de la jornada electoral, algo que ya contemplan los protocolos del estado. El tribunal, en una orden escrita por el magistrado conservador Samuel Alito, ordenó que se cumpla con separar todos los votos recibidos por correo después de las 20.00 del 3 de noviembre (al cierre de las urnas), que se almacenen por separado y que si se cuentan, también sea por separado. Alito señaló que la secretaria de Estado de Pensilvania -máxima autoridad electoral-, Kathy Boockvar (demócrata), "no ha sido capaz de verificar que todas las juntas electorales (de los condados) estén cumpliendo con la orden de la Secretaría" de separar esos votos.

02:46 La ventaja de Biden en Pensilvania se amplía a más de 21.000 votos La diferencia a favor de Biden en Pensilvania se ha ampliado hasta más de 21.000 votos con el 96% del escrutinio. Si el candidato demócrata se impone en este estado, sería el vencedor de las elecciones presidenciales de EE.UU. A Donald Trump no le quedan vías para conservar la Casa Blanca si no gana en Pensilvania.

00:14 Trump dice que Biden «no debería declararse ganador porque siguen demandas El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que su rival demócrata, Joe Biden, "no debería declararse" como ganador cuando las proyecciones de los medios lo indiquen, porque las demandas sobre el resultado de las elecciones "acaban de empezar". "Joe Biden no debería declarar injustamente que ha ganado la oficina de la Presidencia. Yo también podría hacer esa declaración. ¡Los procedimientos legales acaban de empezar!", escribió Trump en Twitter. El presidente se pronunció así a pesar de que él mismo ya declaró falsamente que había ganado las elecciones, algo que hizo la misma noche electoral.

20:32 Todo preparado en Wilmington para el discurso de Biden esta noche. Foto: Reuters

20:24 La ventaja de Biden en Pensilvania aumenta a más de 13.600 votos El candidato demócrata, Joe Biden, ha ampliado en Pensilvania su ventaja sobre Donald Trump a 13.662 votos, según los últimos datos del recuento de votos por medios estadounidenses, con el 96% escrutado. De esta manera, tendría 49,5% frente al 49,3% del actual presidente. Si Biden gana en ese estado, los 20 compromisarios que concede le permitirían hacerse con la victoria en las elecciones de EE.UU., al superar los 270 necesarios.

19:55 Biden se prepara para ofrecer un discurso esta noche Joe Biden se prepara para dirigirse a la nación esta noche, en horario de máxima audiencia, en lo que miembros de su equipo esperan que sea un discurso de la victoria, pero eso dependerá de que los resultados le proclamen vencedor de las elecciones, informa la cadena CNN. Su candidata vicepresidenta, Kamala Harris, también prevé una intervención pública antes del discurso de Biden.



19:21 Nevada no terminará el recuento de votos hasta el domingo Joe Gloria, el funcionario responsable de la tramitación de los votos en el condado de Clark, en Nevada, aseguró que el recuento allí de la mayoría del voto por correo pendiente no terminará hasta este domingo. No obstante, el condado prevé actualizar los datos del escrutinio a las siete de la tarde, hora local (las cuatro de la madrugada en la España peninsular), informa Reuters.

19:16 Trump, sin dejarse ver en la Casa Blanca Donald Trump está coordinando las respuestas legales contra el recuento en Pensilvania, Georgia, Míchigan y Nevada desde su residencia en la Casa Blanca. El presidente no ha acudido al Despacho Oval en toda la mañana, y no tiene ningún acto público en la agenda. Sólo ha aparecido dos veces desde las elecciones, para dar dos discursos, sin preguntas, en los que ha dicho que se está cometiendo un fraude y ha prometido luchar hasta la corte suprema. Donald Trump, ausente de su despacho. Foto: D. Alandete

18:01 La campaña de Biden amenaza con expulsar a Trump por la fuerza de la Casa Blanca

La campaña de Joe Biden ha subido la agresividad de su tono, después de las acusaciones de Donald Trump sobre «fraude masivo» y «robo» de las elecciones.Varios medios estadounidenses revelaran que el presidente de EE.UU. no tiene pensado dar un discurso de aceptación de la derrota, a pesar de que la ventaja de Biden en Pensilvania y otros estados le han colocado a un paso de confirmar su victoria. Un portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates, dio a entender en un comunicado que las autoridades expulsarían a Trump de la Casa Blanca si se niega a aceptar los resultados de las urnas. «Como dijimos el 19 de julio, el pueblo estadounidense será quien decida esta elección», dijo el comunicado, que acababa con una advertencia. «El Gobierno de EE.UU. es perfectamente capaz de sacar a intrusos de la Casa Blanca». Por Javier Ansorena

17:09 Georgia prevé hacer un nuevo recuento por lo ajustado del resultado El secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, aseguró este viernes que prevé que se realice un nuevo recuento de votos en el estado dado el estrecho margen entre los candidatos, informa Reuters. Joe Biden saca en Georgia poco más de 1.000 papeletas a Donald Trump. Este estado, donde Biden está dando la vuelta al resultado, concede al ganador 16 votos electorales, de los 270 necesarios para conseguir la Casa Blanca. Según la legislación de Georgia, se debe hacer un nuevo recuento si la diferencia es inferior a medio punto.

16:43 Biden lidera en cuatro de los estados pendientes El candidato demócrata, Joe Biden, lidera ahora el recuento en cuatro de los estados donde continúa el escrutinio: Pensilvania: al 95% escrutado, Biden aventaja a Trump por cerca de 7.000 votos, con un 49,44% frente al 49,3.

Georgia: al 98% escrutado, Biden aventaja a Trump por unos 1.500 votos (ambos con un 49,4%).

Arizona: al 90% escrutado, Biden aventaja a Trump por 47.000 votos (50,1% frente a 48,5%).

Nevada: al 89% escrutado, Biden aventaja a Trump en más de 12.000 votos (49,4%) frente al 48,5%). Hay otros dos estados donde Trump lleva la delantera, pero no le servirían para frenar la victoria de Biden: Carolina del Norte: al 95% por ciento escrutado, Trump aventaja a Biden por 77.000 votos (50,0% frente al 48,6%).

Alaska: al 56% escrutado, Trump aventaja a Biden por más de 51.000 votos (62,9% frente al 33%).

14:52 Biden lidera el recuento en Pensilvania El candidato demócrata, Joe Biden, lidera el recuento en Pensilvania, donde están en juego 20 compromisarios. Si finalmente gana en ese estado y en Georgia, donde hoy también ha adelantado a Trump, se convertirá en el nuevo presidente de Estados Unidos.

14:25 El Servicio Secreto reforzará la protección de Biden ante su posible victoria inminente El Servicio Secreto enviará hoy viernes refuerzos a Wilmington, Delaware, para ayudar a proteger al exvicepresidente Joe Biden mientras su campaña se prepara ante la posibilidad de que pronto pueda reclamar la victoria en su candidatura a la Casa Blanca, según dos personas conocedoras de los planes que los han revelado a «The Washington Post». Esto significa que las instituciones de la presidencia comienzan a prepararse para un periodo de transición de poderes, a pesar de la negativa de Trump a admitir el resultado. Informa David Alandete

14:20 Los republicanos critican a Trump por sus acusaciones de fraude: «No están fundamentadas» Primeras críticas republicanas en el Capitolio a Trump por sus denuncias de fraude. El senador republicano Pat Toomey acaba de decir en una entrevista en un programa matutino de la NBC que le alarma la estrategia del presidente. «Mire, vi el discurso del presidente anoche, y fue muy difícil de ver. Las acusaciones del presidente de fraude a gran escala y robo de las elecciones simplemente no están fundamentadas. No tengo conocimiento de ningún delito significativo aquí», dijo Toomey, que representa a Pensilvania, uno de los estados más disputados, en el Capitolio. Informa David Alandete

14:12 La batalla de Trump y los medios Siete menos cuarto de la tarde en Washington. Es jueves, 5 de noviembre. Han pasado dos días de las elecciones presidenciales más reñidas que se recuerdan en EE.UU. desde la victoria de George W. Bush por 537 votos de Florida en 2000, y todavía no hay un ganador. Se siguen contando votos en varios estados decivisos, como Pensilvania, Georgia o Nevada. Donald Trump, el cuadragésimo quinto presidente de la nación, comparece desde la Casa Blanca ante los medios de comunicación mientras los ciudadanos esperan el resultado electoral con el corazón en un puño. Emiten la señal en directo las principales cadenas de televisión del país, como ABC, CBS, CNBC, CNN o Fox.

En una actitud que viene adoptando desde la noche electoral, insiste en que ha habido un fraude y que con los «votos legales», él es el claro ganador. De pronto, sucede algo insólito. La CNBC corta la emisión del discurso del mandatario y en su lugar aparece el presentador en pantalla: «Estamos interrumpiendo esto porque lo que el presidente de los Estados Unidos está diciendo, en gran parte, no es verdad en absoluto», afirma con gesto severo.

14:06 La estrategia legal de Trump Los abogados del presidente Trump diseñan una estrategia legal que pasa por tratar de demostrar que en ciudades como Atlanta, Detroit o Filadelfia, todas demócratas, no se ha dejado acceder a observar el recuento a enviados de la campaña republicana, por lo que los votos contados desde la noche de las elecciones deben ser invalidados. Esto le permitiría ganar en Pensilvania, Michigan y Georgia, suficiente para quedarse en la presidencia otros cuatro años. Trump también ha dicho que espera llegar al Supremo. «Gano fácilmente la presidencia de los Estados Unidos con votos legales. A los observadores no se les permitió, de ninguna manera, hacer su trabajo y, por lo tanto, los votos aceptados durante este período deben determinarse como votos ilegales. ¡La Corte Suprema debería decidir!», dijo en Twitter. Informa David Alandete

13:58 Por tercer día consecutivo, Trump no tiene actos en la agenda El presidente Trump no tiene actos en agenda por tercer día consecutivo. Desde que cerraran las urnas sólo ha dado dos discursos, sin preguntas. Desde la Casa Blanca, Trump coordina la respuesta legal junto a su familia. Ha movilizado a un equipo de abogados y a asesores que están en los estados donde sigue el recuento, dando ruedas de prensa. Sus hijos instaron ayer a los que quieran ser candidatos republicanos en 2024 a que apoyen al presidente en sus denuncias de fraude o, según Eric Trumo, «no tendrán nuestros votos». Informa David Alandete

13:55 Disfrazado de Biden, un partidario de Trump protesta por el supuesto fraude que el presidente ha denunciado durante el recuento, aunque sin pruebas. En la pancarta, se puede leer: «¿Ya gané?». Fotografía de EP

13:31 ¿Y si Biden y Trump empatan? Como explica hoy la BBC, existe la posibilidad, ahora mismo muy remota, de que los dos candidatos a la Presidencia empaten en el número de compromisarios, sacando cada uno 269. Si se llegara a ese escenario, sería el Congreso el encargado de deshacer el enredo. La Cámara de Representantes elegiría al presidente, mientras que el Senado haría lo propio con el vicepresidente. Sin embargo, y observando la evolución del recuento, ese escenario parece poco probable. Si finalmente gana en Georgia, Biden sumaría 269 compromisarios. Solo con ganar en otro estado, sería el vencedor. Por ahora, tiene varias posibilidades de conseguirlo: en Pensilvania y Carolina del Norte, Trump va a la cabeza, pero no le saca una gran diferencia, y no se puede descartar un vuelco de última hora; en Arizona y Nevada, es Biden quien lidera el recuento, aunque es cierto que no con un gran margen. Después de unas elecciones reñidas, marcadas por la pandemia y ensombrecidas por las acusaciones de fraude, para las que Trump no ha presentado pruebas, se espera que el desenlace se conozca en las próximas horas.

13:08 Partidarios de Trump se concentran a las puertas de un edificio de Atlanta, Georgia, donde continúa el recuento de los votos por correo, que están favoreciendo a los demócratas y que el todavía presidente señala como el origen de un fraude electoral, aunque sin pruebas. Según los últimos datos, Biden puede ganar en ese estado por un puñado de votos. Si se confirma su victoria, el demócrata rozaría la Presidencia, con 269 compromisarios de los 270 que necesita. Fotografía de AFP

12:59 El voto demócrata en Georgia, sobre todo en las ciudades Georgia, el estado que ahora mismo lidera Biden por un puñado de votos y que puede abrirle las puertas a la Presidencia de Estados Unidos, ha votado demócrata sobre todo en las ciudades, como se puede observar los gráficos del recuento. En Atlanta, Columbus, Savannah, Macon, Athens o Augusta, el mapa se tiñe de azul. En las zonas rurales, sin embargo, el color predominante es el rojo republicano.

12:41 El Partido Republicano da la espalda a Trump La diatriba pronunciada este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump -en la que, una vez más, volvió a denunciar un fraude electoral sin pruebas que sustentaran sus acusaciones ni tribunal que las refrendara-, ha supuesto una ruptura entre el mandatario y su círculo íntimo de asesores con el Partido Republicano, cuya cúpula guarda un escrupuloso silencio, y con su brazo de comunicación, el canal conservador Fox News, que podría incluso convertirse, contra todas las expectativas, en el primer medio que confirmara la victoria de su rival, el demócrata Joe Biden. Las reacciones a la comparecencia han vuelto a poner de manifiesto las diferencias que siempre han separado a Trump del partido Republicano que dice representar. Sin ir más lejos, la noche electoral del miércoles, después de que Trump llegara a declarar su victoria electoral en pleno recuento, el líder republicano en el Senado y, a todos los efectos, máximo responsable del partido fuera de la Casa Blanca, Mitch McConnell, no dejó lugar a dudas de su postura: «Decir que has ganado las elecciones y esperar a que termine el recuento son dos cosas distintas». Informa EP

12:18 Las principales emisoras de televisión de Estados Unidos cortaron el discurso del presidente Algunas de las principales emisoras de televisión de Estados Unidos, como ABC, CBS y NBC, cortaron al unísono el discurso del presidente Donald Trumpen horario de máxima audiencia, mientras Fox News, la referencia informativa del Partido Republicano, desmentía sus palabras.

La ruptura en el canal de noticias conservador se está haciendo más profunda cada vez que Trump repite sus acusaciones de fraude electoral. «No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema», decía el corresponsal de la Casa Blanca para Fox News, John Roberts, en directo desde la misma sala de prensa en la que segundos antes habló el presidente.



11:52 McCain regresa de la tumba para vengarse de Trump Fue un momento que no llamó mucho la atención en una campaña vertiginosa, llena de sorpresas y escándalos. Pero en un estado en concreto dio mucho que hablar, vaya que si dio. La viuda más célebre de Arizona, nacida y criada allí, miembro de una de las estirpes republicanas con más solera del estado, salió el 23 de septiembre a apoyar al candidato demócrata. Cindy, esposa del héroe de guerra John McCain, el mítico senador rebelde del Capitolio, candidato conservador a la presidencia en 2008, le regaló a Joe Biden el lema republicano de aquella campaña: «Mi esposo John tenía un lema: el país es lo primero. Somos republicanos, sí, pero americanos ante todo. Solo hay un candidato en estas elecciones que defiende nuestros valores como nación, y ese es Joe Biden».

