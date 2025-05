A quién apoyan los famosos en las elecciones de EE.UU.: Biden gana, pero Trump acorta distancias

En Hollywood , la industria donde se alimentan los sueños, existe una estrecha relación con el Partido Demócrata desde los años en que reinó Joseph P. Kennedy , padre del que luego fuera presidente de Estados Unidos. Hablamos de cuatro años, desde 1926 ... a 1930, cuando Kennedy dirigía tres estudios de cine y cimentó las relaciones entre Washington, los demócratas y la industria del entretenimiento. Él fue el primer embajador de la política en la cultura norteamericana, y el único hasta la fecha, en convertir la industria del cine en el centro de convenciones de sus ambiciones futuras.

Tras los Kennedy, muchos entendieron el poder de la imagen; el actor Ronald Regan llegó a Presidente, Arnold Schwarzenegger logró ser gobernador de California y Donald Trump , la estrella de un «reality», se alzó como el presidente más controvertido de la historia de Estados Unidos .

El apoyo de los famosos, aunque parece que no sirve de mucho, contribuye a asociar ideales de la ficción a la realidad. Que Hollywood es un fortín demócrata es de sobra conocido, lo que sorprende en estas elecciones en EE.UU. es el cambio radical dentro de la industria de la música. En las últimas semanas, los votantes negros han visto cómo muchos ídolos raperos se quitaban la careta demócrata y se declaraban abiertamente republicanos, un cambio que podría significar la ayuda necesitada por Donald Trump para hacerse con esos miles de votos que dan una presidencia.

¿Qué ha ocurrido para que Kanye West , Ice Cube , 50 Cent y Puff Daddy se declaren en favor de Trump?

La administración Trump ha conseguido el apoyo de los raperos gracias a su Plan Platino, que adopta los principios del Contrato con la América Negra creado por Cube y compartido en sus redes sociales. Una «victoria» de marketing para Trump, que suma a su causa las declaraciones de 50 Cent. «Biden va a subir los impuestos al máximo. ¡QUÉ FUTURO! (VOTA por TRUMP) No me importa que a Trump no le gusten los negros. 62%, ¿están locos?». La publicación fue seguida por partidarios y seguidores de Trump que alentaron la necesidad de votar por Trump. La lista de «amigos» en favor del candidato presidencial republicano dentro del hip hop sigue creciendo y Puff Diddy es el último en contarse entre ellos. «Donald Trump es amigo mío y un modelo a seguir», apuntó Diddy en sus redes. Ice Cube, 50 Cent y Diddy siguen la estela iniciada por Kanye West, que fue el primero en apoyar la causa de Donald Trump. El rapero de Yeezus considera al presidente «mejor persona de lo que muchos creen. Es un hombre de palabra».

Entre los seguidores famosos de Trump descubrimos al 18 veces campeón y posiblemente el mejor golfista de todos los tiempos, Jack Nicklaus . El golfista escribió ayer en Twitter. «El amor de Trump por Estados Unidos y sus ciudadanos, por poner a su país en primer lugar, ha quedado alto y claro. Ha cumplido sus promesas y recomiendo encarecidamente que consideres a Donald J. Trump durante otros cuatro años. ¡Ciertamente lo he hecho y ya he votado por él!». El tuit de Nicklaus recibió en unas horas más de 20.000 me gustas. Otras estrellas que le apoyan son Dennis Quaid , Rosanne Barr (expulsada de su serie por sus declaraciones en favor del presidente), James Wood , John Voigh , Isaiah Washington y Stephen Baldwin , hermano de Alec Balwin y azote de Trump en «Saturday Night Live», donde le imita constantemente.

Las estrellas a favor de Biden son centenares y de todos los tipos: cantantes como Billie Eilish , Madonna , John Legend o Cardie B y actores como Brad Pitt , George Clooney , Jennifer Aniston , o la gran estrella del momento Dwayne Johnson , que nunca se había posicionado políticamente en público.

Celebridades que apoyan a Biden

Taylor Swift

John Legend

Tracee Ellis Ross

Julia Louis Dreyfus

Dwayne Johnson

John Cusack

Cher

Brad Pitt

Stephen King

Billie Eilish

Tom Hanks

Jennifer Hudson

Barbra Streisand

Mark Ruffalo

Howard Stern

Jay Leno

Eva Longoria

Cardi B

Andy Cohen

Mark Hamill

Lin-Manuel Miranda

Kristen Chenoweth

Robert De Niro

Sheryl Crow

Ben Affleck

Anna Wintour

Jon Stewart

Madonna

George Clooney

Jennifer Lopez

LeBron James

Celebridades que apoyan a Trump

Kanye West

50 Cent

Ice Cube

Puff Diddy

Kirstie Alley

Lil Pump

Scott Baio

Stephen Baldwin

James Woods

Kid Rock

Jon Voight

Dennis Quaid

Isaiah Washington

Trace Adkins

Ted Nugent

Antonio Sabato Jr

Stacey Dash

Conor McGregor

Jack Nicklaus