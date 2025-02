Putin dice que no felicitará a Biden mientras no se anuncie oficialmente su victoria El máximo dirigente ruso se refirió todo el tiempo al demócrata como el «candidato» y no como el presidente electo

El presidente Vladímir Putin es el único líder con relevancia mundial que no ha felicitado todavía a Joe Biden , vencedor de las elecciones presidenciales estadounidenses del pasado 3 de noviembre según el escrutinio. «Quiero asegurar que aquí no hay ninguna motivación oculta , no es que uno nos guste y el otro no. Simplemente estamos esperando a que termine el enfrentamiento político (...) a que el resultado de los comicios sea legítimo y legal», declaró ayer domingo Putin durante el programa «Moscú. Kremlin. Putin» del canal público Rossía-1.

El máximo dirigente ruso se refirió todo el tiempo a Biden como el «candidato» y no como el presidente electo. «Respetamos a todo el mundo, al actual presidente Trump y al candidato al cargo, el señor Biden», afirmó. Subrayó también que, en 2016, «todos felicitaron a la señora Clinton, pero después ocurrió que ganó Trump».

Putin reiteró sus recientes manifestaciones en cuanto a que «aceptaremos cualquier decisión de los estadounidenses y trabajaremos con cualquier persona que obtenga la confianza del pueblo americano », aunque recalcó que antes deberá certificarse «jurídicamente» el resultado oficial de las elecciones y «el rival deberá reconocerlo».

Relaciones deterioradas

El presidente ruso dijo no temer que su dilación en felicitar a Biden pueda desembocar en un empeoramiento todavía mayor de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. A su juicio, «unas relaciones ya deterioradas no se pueden deteriorar más ». Putin opinó además que el sistema electoral norteamericano «debe ser reformado (...) presenta algunos problemas y eso es evidente». El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, por su parte, considera que Estados Unidos «tiene probablemente el sistema electoral más arcaico que existe comparando con otros países importantes del mundo».

Trump, cuya victoria en las presidenciales de 2016 causó regocijo en el Kremlin y en el resto de la élite política rusa, terminó decepcionando a Putin. Con él se incrementaron las sanciones contra Rusia , se malograron importantes acuerdos de desarme y se agravaron las tensiones geopolíticas en general.

Sin embargo, en Rusia no se espera nada mejor de Biden, que en un entrevista a la cadena CBS News el mes pasado dijo que «creo que la mayor amenaza para Estados Unidos ahora mismo, en el sentido de vulnerar nuestra seguridad y nuestras alianzas , es Rusia». Aquellas palabras causaron estupor en el Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, las rechazó categóricamente y lamentó que «con tales actitudes se alimenta un odio absoluto hacia Rusia».