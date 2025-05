El masivo voto por adelantado alarma a la campaña de Trump

Los sorprendentes datos de voto por adelantado en las elecciones de EE.UU. , que en lugares como Texas alcanza ya el 95% de la participación de 2016, han provocado una profunda inquietud en la campaña republicana, que se está movilizando en ... estados que en unas elecciones normales estarían fuera del alcance de los demócratas. Estos, por su parte, están actuando como si hasta los bastiones republicanos estuvieran en juego, lanzando por ejemplo una gira de autobús de tres días por Texas, donde las encuestas reflejan un insólito empate.

Esto no quiere decir que en realidad Texas, con 38 votos en el colegio electoral , esté en juego. En ese estado a los votantes no se les obliga a registrarse con un partido u otro, por lo que esta elevada afluencia, nueve millones de votos ya, no es indicativa de nada. En Texas de hecho no gana un candidato demócrata a la presidencia desde 1976. Pero, en otro caso similar, hace dos semanas el presidente Donald Trump sí dio un mitin en Georgia , donde el último demócrata en ganar fue Bill Clinton en 1996. En ese estado, tradicionalmente también conservador, los sondeos vaticinan otro empate.

La campaña de Trump desdeña las encuestas y las elucubraciones sobre una especie de tsunami demócrata que barrería incluso Texas o Georgia. En recientes mítines el presidente de hecho está haciendo guiños a las bases conservadoras, en lugar de al siempre cortejado centro, y les suele recordar a los votantes que Biden está en contra de «las armas, el petróleo y Dios», una tríada sagrada para los republicanos.

El candidato demócrata, Joe Biden, este jueves durante su visita a un centro de movilización de votantes en Fort Lauderdale (Florida) AFP

En uno de esos mítines, en Pensilvania , Trump dijo recientemente que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott , le ha llamado para decirle que según sus datos internos, Trump va ganando de calle allí. «Las encuestas son falsas, porque las publican los medios falsos, con datos falsos», dijo recientemente el presidente, abusando de uno de sus adjetivos favoritos cuando de criticar se trata.

Lo cierto es que al presentarse a la reelección, Trump está haciendo campaña a la defensiva. Debe defender las plazas que ganó en 2016, por eso ayer estuvo en dos mítines en Florida , llegado de Arizona , y con destino al Medio Oeste. Lo desconcertante de estos comicios es que ya haya votado tantísima gente, por la pandemia. A fecha de ayer jueves, se habían depositado 80 millones de papeletas , según US Elections Project, un 60% de la participación de hace cuatro años.

La participación, en teoría, favorece al demócrata

Las cifras de elecciones pasadas reflejan que a más participación, más votos demócratas. La razón es que los grupos que más se suelen abstener, como las personas de raza negra o las clases trabajadoras, tienden a optar por ese partido. Según explica William A. Galston, investigador en el prestigioso instituto Brookings, en el caso de una mayor afluencia de votantes «el candidato demócrata tendrá más espacio para ganar que el presidente Trump». «Pero como vimos en 2016, el voto popular directo no siempre es un factor determinante», añade Galston.

En 2016, el presidente obtuvo tres millones de votos menos que Clinton, pero ganó la presidencia porque obtuvo 304 votos del colegio electoral de los 270 que necesitaba. En total, casi 63 millones de personas votaron a Trump, frente a los 66 millones de Clinton. Las últimas encuestas vaticinan una victoria de Biden en voto directo, con un 51% frente al 47% de Trump.

David Brady, experto en demoscopia en la universidad de Stanford, explica por qué en 2016 las encuestas fracasaron de forma estrepitosa: «El mayor problema en 2016 fue la medición del nivel educativo de los votantes. En el pasado, los de menor nivel educativo votaron por los demócratas, pero en las elecciones de 2016 y 2018, como en 2020, ese grupo de votantes está apoyando al presidente Trump. No se les consideró correctamente; en otras palabras, no se sondeó a los suficientes».