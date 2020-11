Así están las encuestas para las elecciones en Estados Unidos Los últimos sondeos en intención de voto dan vencedor al candidato demócrata Biden frente a la reelección de Trump

El día que abren las urnas en Estados Unidos, Donald Trump sigue recortando la ventaja que tenía Joe Biden en las encuestas en las semanas previas a la votación. El actual presidente se sitúa a 6,9 puntos del candidato demócrata, la primera vez que la distancia baja de los siete puntos, según la media de sondeos que recoge el portal de RealClearPolitics.

Biden cuenta con el apoyo del 51% de los estadounidenses en intención de voto, frente al 44,1% que tiene Trump, según la misma fuente. Para establecer el cálculo, se tienen en cuenta numerosos muestreos, desde encuestas que ponen al exvicepresidente de Obama hasta diez y once puntos por delante (las de NBC News/Wall Street Journal, y la de The Economist/YouGov, respectivamente) hasta otras que rebajan la brecha a tan solo tres o cuatro puntos (Rasmussen Reports y The Hill/HarrisX).

Estos sondeos reflejan la intención de voto directo, es decir, el porcentaje total de votantes. No es indicativo del resultado final, porque en EE.UU. en realidad son los 50 estados los que celebran elecciones diferentes, que sirven después para elegir a los 538 integrantes del colegio electoral. El presidente lo determinará lo que ocurra en una serie de estados clave donde las encuestas también hacen sus pronósticos.

Estados clave

Este es el detalle de la media de encuestas de RealClearPolitics en seis de estos estados, con el número de votos electorales que se ponen en juego en cada uno de ellos entre paréntesis:

-Arizona (11 votos electorales). Biden, un punto por delante de Trump, con el 47,6% frente al 46,6%.

-Carolina del Norte (15). Trump se pone 0,6 puntos por delante, con 47,8% frente a 47,2%.

-Florida (29). Biden saca a Trump un punto, con 48,3% frente a 47,3%.

-Míchigan (16). Biden aventaja a Trump en 5,1 puntos: 49,8-44,7%.

-Pensilvania (20). Biden saca a Trump 4,3 puntos: 49,8%-45,5%.

-Wisconsin (10). Biden está 6,6 puntos por encima de Trump: 50,7% frente a 44,1%.

En las elecciones de 2016 Trump obtuvo tres millones de votos menos que Hillary Clinton, pero logró ganar en una treintena de estados, con 304 votos del colegio electoral, lo que le aseguró la victoria. Hay también sondeos en los estados indecisos, y en ellos los resultados se prevén más ajustados, sobre todo en Florida, Pensilvania, Ohio, Wisconsin y Michigan.

En las elecciones de hace cuatro años la distancia de Clinton sobre Trump se fue recortando en la recta final, sobre todo en la última semana, hasta caer a un magro 3%. En realidad su distancia en voto directo estuvo en un 2%. Trump se llevó los estados importantes: Florida, Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin.