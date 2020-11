No fue una buena noche para Joe Biden. Su campaña dijo en los últimos días que tenían el «verdadero lujo» de tener más de una vía para alcanzar la presidencia. Las encuestas decían lo mismo. Podía pasar por Florida, Georgia, Ohio y hasta una victoria por sorpresa e histórica en Texas. Al final, acabó pendiente de una sola opción, ganar los estados decisivos del Medio Oeste: al menos dos de los tres que quedan pendientes de resultado, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Con esas victorias, y la de Arizona, donde Biden va con ventaja, Biden se convertiría en el próximo presidente de EE.UU.

El candidato demócrata, sin embargo, trató de mostrar efusividad cuando, casi a la una de la mañana -siete de la mañana de España- compareció desde Wilmington (Delaware), donde tiene su residencia y aseguró que «estamos en el camino de ganar esta elección».

«Sabíamos que sería largo, pero tenemos buenas sensaciones sobre dónde estamos», añadió el exvicepresidente con Barack Obama. A esas alturas, el recuento en esos tres estados estaba en su ecuador y con gran ventaja para Trump. Biden y su campaña, sin embargo, confían en que el voto que falta por contar, sobre todo el voto por correo, les beneficiará y conseguirán remontar.

Poco después de este discurso, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha acusado a la oposición demócrata de «intentar robar» las elecciones, y describió los resultados provisionales como una «gran victoria» que podría llevar a su reelección.

«Tenemos una gran ventaja, pero ellos están intentando robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡Los votos no pueden emitirse una vez cierran las urnas!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!