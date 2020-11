¿Cuenta el voto de los muertos en las elecciones de EE.UU.?

Jaime Sánchez Moreno Actualizado: 02/11/2020 01:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En cualquier proceso electoral se pueden dar circunstancias que se salen de lo común y para el que no siempre hay una solución única. ¿Qué sucede si el censo no esté actualizado e incluye a personas ya fallecidas, o si un votante muere poco después de depositar su papeleta pero antes de la fecha de las elecciones? En EE.UU., ante esta última situación, existen diferentes criterios: 17 estados no reconocen a votantes desaparecidos tras haber emitido su papeleta, mientras que otros diez sí lo hacen. En los 23 restantes no existe una ley que determine la decisión a tomar.

La pandemia de Covid-19, que ha marcado toda la campaña y que ha llevado a niveles de voto por