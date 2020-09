La Comisión de Debates de EE.UU. anuncia que cambiará las normas para evitar el caos Antes de conocerse la noticia, hubo división en el partido demócrata sobre qué postura tomar sobre estos eventos, ante la certidumbre de que Trump insistirá en no dejar hablar a su candidato

Javier Ansorena SEGUIR Corresponsal en Nueva York Actualizado: 30/09/2020 21:43h

La Comisión de Debates Presidenciales, un ente independiente que organiza y produce estos eventos entre candidatos, anunció ayer que cambiará las normas para evitar el caos que se vivió en la noche del martes entre Donald Trump y Joe Biden. A pesar de los esfuerzos del moderador, Chris Wallace, por contener a Trump, el presidente de EE.UU. interrumpió sin parar a Biden, no respetó los turnos de dos minutos que habían pactado sus campañas y tuvo que ser llamado al orden en varias ocasiones. Biden se contagió del tono que propuso Trump y también se metió en el turno de su rival, aunque con menos frecuencia.

La Comisión reconoció que el formato requiere «estructura adicional» en los dos debates que quedan por delante para «asegurar una discusión más ordenada». Añadió que «considerará con atención los cambios que se adoptarán y anunciará las medidas en breve».

El próximo debate será el 15 de octubre en Miami (Florida) y tendrá un formato diferente al de este martes: será un encuentro con votantes en el que los propios ciudadanos serán quienes hagan la mayoría de las preguntas. El tercer y último debate, el 22 de octubre en Nashville (Tennesse), recuperará el formato del primero, con un moderador.

Antes de conocerse la noticia, hubo división en el partido demócrata sobre qué postura tomar sobre estos eventos, ante la certidumbre de que Trump insistirá en romper las normas y no dejar hablar a su candidato. Algunos, como el senador Chris Coons, un aliado férreo de Biden, no lo descartaban: defendió que el objetivo de los debates es que los candidatos compartan sus puntos de vista con los votantes y «la algarada del martes no pasó el test».

Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de los Representantes, advirtió a principios de septiembre que Biden no debería «legitimar una conversación o un debate» con Trump. «Actuará de una forma por debajo de la dignidad de la presidencia, lo hace cada día», pronosticó Pelosi sobre Trump.

A pesar de ello, la campaña negó que Biden se fuera ausentar aunque sí exigieron que haya cambios, como ha aceptado la Comisión de Debates. Varios pesos pesados del partido rechazaron que su candidato boicotee el próximo debate, lo que podría interpretarse como una capitulación ante el estilo del presidente.