De los 43 tuits al día de Trump al perfil bajo de Biden: la otra campaña a las elecciones en EE.UU. Los candidatos a la presidencia estadounidense, inmersos ahora en una campaña electoral que tendrá su desenlace el próximo 3 de noviembre, manejan las redes sociales de formas diferentes, casi antagónicas; a continuación, el análisis

María Jesús Guzmán SEGUIR Mara González Madrid Actualizado: 01/11/2020 03:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado 11 de octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba a través de Twitter -su red social de cabecera- que era inmune al coronavirus una vez que, tras curarse de la enfermedad, fue autorizado por sus médicos a reanudar las actividades públicas. Poco después, la empresa etiquetó su mensaje como «engañoso». El mandatario volvió a demostrar que no pasa desapercibido en redes sociales y que su actividad en ellas, no exenta de polémica, es centro de las miradas de los internautas.

Su usuario es @realDonaldTrump, en su biografía se presenta -de forma escueta- como el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos de América y en su fotografía de perfil aparece un primer plano de su rostro (la de fondo es una multitud pendiente de uno de sus discursos electorales). Como se puede comprobar con la herramienta Foller.me, se unió a la red social el 18 de marzo de 2009 y desde entonces ha hecho 57.930 publicaciones, lo que le ha valido 87.362.260 de seguidores (él solo sigue a 50 cuentas).

Datos obtenidos al analizar el Twitter de Trump

Conocido por anunciar medidas o lanzar sus opiniones a bocajarro usando Twitter como instrumento, famoso por utilizar un lenguaje directo y sin ambages -como el de sus discursos-, el dirigente estadounidense se ha ganado la fama de tuitero muy activo, antes incluso de dirigir los designios de su país. Según los resultados proporcionados por la herramienta Twitonomy, desde el pasado 19 de agosto hasta ayer, 31 de octubre, ha publicado la nada desdeñable cifra de 3.183 tuits, lo que hace una media de 43,01 mensajes diarios. De ellos, 1.312 (el 41%) son retuits: la mayoría de las veces que ha compartido publicaciones ha sido de él mismo, de la Casa Blanca (@WhiteHouse) y de la cuenta oficial de su campaña (@TeamTrump).

En el periodo de tiempo analizado, ha hecho 358 menciones a otros usuarios -lo que constituye una parte nimia de sus tuits, un 0,12%-, casi siempre aludiendo a medios de comunicación como Breitbart News (@BreitbartNews) o Fox News (@FoxNews). Las etiquetas son un recurso que emplea con todavía menos asiduidad: en este intervalo temporal ha recurrido a ellas 216 veces -un 0,07%-, en la mayoría de los casos para escribir #maga (abreviatura de «Make America Great Again» -haz a América grande de nuevo-, su eslogan) y #vote (vota).

Datos obtenidos al analizar el Twitter de Trump

Biden, un perfil opuesto

Por el contrario, su contrincate, el demócrata Joe Biden, presenta un perfil más bajo en redes sociales, una actividad menos vertiginosa.

Su usuario es @JoeBiden, su imagen de perfil muestra su cara sonriente (a diferencia de la de Trump, que hacía gala de un gesto más serio y adusto) y, como fondo, también ha escogido una foto de personas que asistieron a uno de sus actos de campaña (aunque ha superpuesto otra imagen con el lema «Sal y vota»). Su biografía es más extensa que la de su adversario: desvela más sobre su personalidad y su vida privada, lo que denota interés en darse a conocer. «Senador, vicepresidente, candidato a la presidencia en 2020, marido de @DrBiden, orgulloso padre y abuelo. Amante del helado, la aviación y @Amtrak», reza en su perfil.

Biden creó su cuenta en la red social el 11 de marzo de 2007, dos años antes que Trump. Sin embargo, la cantidad de tuits que ha escrito es mucho menor: un total de 6.564 que dejan su actividad a años luz de la de Trump. EWl número de seguidores, por tanto, también es más discreto: 11.754.454 (al igual que el de seguidos: solo 29).

Datos obtenidos al analizar el Twitter de Biden

Analizando desde el 12 de diciembre de 2019 hasta este sábado, ha tuiteado 3.200 veces, es decir, en un intervalo de tiempo más largo que el elegido para estudiar a Trump ha publicado casi la misma cantida de mensajes. Su media de tuits al día es, por tanto, de 9.85. El porcentaje de retuits también es mucho más reducido: un 6% (177 publicaciones). Y, cada vez que comparte una publicación, suele ser de @TeamJoe -la cuenta oficial de su campaña-, de la candidata a la vicepresidencia @KamalaHarris y de su esposa, @DrBiden.

No obstante, sí que es más proclive a realizar menciones: en el intervalo de tiempo seleccionado ha hecho 316 (un 0,36% de sus tuits). En ellas se nombra a él mismo y a la Fundación Biden (@bidenfoundation). También ha recurrido a las etiquetas en un mayor orcentaje que Trump: 244 veces, lo que contituye un 0,08%. Las más comunes son #demdebate (debate demócrata) y #demconvention (convención demócrata).

Datos obtenidos al analizar el Twitter de Biden

Temas recurrentes en sus discursos

Por último, otro dato curioso para analizar y en el que hacer hincapié son las palabras más usadas por ambos candidatos, lo temas a los que suelen hacer referencia en sus redes sociales. Ambos tienen en común que utilizan la recurrentemente la palabra «votar» -algo que era de esperar estando en campaña electoral-, así como el apellido de su contrincante (Trump nombra muchas veces a Biden y Biden a Trump).

No obstante, hay temas que no comparten en absoluto. Mientras Biden hace alusión a la pandemia con términos como «mascarilla» o «Covid-19», el coronavirus no forma parte del eje central del discurso -y los tuits- de Trump, quien nombra más veces conceptos relacionados con la economía, como «trabajos» o «impuestos».