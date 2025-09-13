Suscribete a
ABC Premium

El ejército israelí ocupa la casa del cineasta Basel Adra, ganador de un Oscar

Lo ha denunciado el codirector junto a él del documental 'No other land', Yuval Abraham, a través de un mensaje en redes sociales

Israel ordena el «boicot» al Mobile de Barcelona por la postura del Gobierno ante el conflicto

Basel Adra en una imagen de archivo.
Basel Adra en una imagen de archivo. Wikipedia

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ejército de Israel ha allanado la casa del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar. «Los soldados podrían intentar secuestrar a Basel y llevarlo a una de las prisiones israelíes, que en realidad son centros de tortura», ha denunciado en su perfil de X Yuval Abraham, codirector junto a Adra del documental 'No other land'.

Según ha añadido Abraham en su mensaje, además, los colonos israelíes «han atacado su aldea y golpeado a un familiar».

El pasado mes de marzo Yuval Abraham denunciaba también que los colonos israelíes habían detenido a Hamdan Ballal, también codirector de 'No other land'. Finalmente, fue puesto en libertad tras quedar retenido toda la noche.

Noticia Relacionada

El documental, ganador de un Oscar, cuenta la historia de un joven activista palestino que lucha contra el desplazamiento forzado de su pueblo en Cisjordania. Está dirigido por cuatro palestinos e israelíes.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app