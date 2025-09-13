El ejército israelí ocupa la casa del cineasta Basel Adra, ganador de un Oscar

El ejército de Israel ha allanado la casa del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar. «Los soldados podrían intentar secuestrar a Basel y llevarlo a una de las prisiones israelíes, que en realidad son centros de tortura», ha denunciado en su perfil de X Yuval Abraham, codirector junto a Adra del documental 'No other land'.

Según ha añadido Abraham en su mensaje, además, los colonos israelíes «han atacado su aldea y golpeado a un familiar».

El pasado mes de marzo Yuval Abraham denunciaba también que los colonos israelíes habían detenido a Hamdan Ballal, también codirector de 'No other land'. Finalmente, fue puesto en libertad tras quedar retenido toda la noche.

Noticia Relacionada En libertad el codirector de 'No other land', arrestado por los colonos israelíes Este lunes su compañero de documental Yuval Abraham denunciaba que había sido agredido y arrestado

El documental, ganador de un Oscar, cuenta la historia de un joven activista palestino que lucha contra el desplazamiento forzado de su pueblo en Cisjordania. Está dirigido por cuatro palestinos e israelíes.