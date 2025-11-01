Suscribete a
El ejército israelí afirma que los cuerpos recibidos anoche en Gaza no eran de rehenes

Un análisis forense reveló que los cuerpos no correspondían a ninguno de los 11 cautivos fallecidos

En la imagen, prisioneros palestinos denetinos por Israel y que forman parte del intercambio.
En la imagen, prisioneros palestinos denetinos por Israel y que forman parte del intercambio. AFP

El ejército israelí ha declarado este sábado que los tres cuerpos recibidos la noche anterior desde Gaza a través de la Cruz Roja no pertenecen a rehenes retenidos en territorio palestino.

Un análisis forense reveló que los cuerpos no correspondían a ninguno de los 11 ... cautivos fallecidos que aún deben ser entregados como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

