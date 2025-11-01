El ejército israelí afirma que los cuerpos recibidos anoche en Gaza no eran de rehenes

El ejército israelí ha declarado este sábado que los tres cuerpos recibidos la noche anterior desde Gaza a través de la Cruz Roja no pertenecen a rehenes retenidos en territorio palestino.

Un análisis forense reveló que los cuerpos no correspondían a ninguno de los 11 ... cautivos fallecidos que aún deben ser entregados como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Entre los 17 cuerpos ya devueltos desde el inicio del alto el fuego se encuentran 15 israelíes, un tailandés y un nepalí. Noticia Relacionada Israel devuelve a Gaza los cuerpos de otros 30 presos palestinos Según el acuerdo, Israel debe devolver los restos de 15 palestinos por cada rehén fallecido que Hamás entregue Tras el inicio de la tregua el 10 de octubre, Hamás devolvió a los 20 rehenes supervivientes que aún mantenía bajo su custodia e inició el proceso de devolución de los cuerpos de los cautivos fallecidos. Israel acusa a Hamás de incumplir el acuerdo al no devolverlos con la suficiente rapidez, pero el grupo palestino afirma que llevará tiempo localizar los restos enterrados entre las ruinas de Gaza.

