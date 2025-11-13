Suscribete a
El ejército israelí afirma que la Cruz Roja recibió el cuerpo de uno de los últimos cuatro rehenes de Gaza

«El ataúd de un rehén fallecido ha sido entregado a sus instalaciones y está siendo trasladado a las tropas de las FDI en la Franja de Gaza»

Israel confirma la recepción del cuerpo de un rehén de manos de Hamás este viernes

AFP

El ejército israelí informó que la Cruz Roja recibió el jueves los restos de uno de los últimos cuatro rehenes retenidos en Gaza, en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

«Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ... ataúd de un rehén fallecido ha sido entregado a sus instalaciones y está siendo trasladado a las tropas de las FDI en la Franja de Gaza«, indicó el ejército en un comunicado.

