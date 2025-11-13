El ejército israelí afirma que la Cruz Roja recibió el cuerpo de uno de los últimos cuatro rehenes de Gaza

El ejército israelí informó que la Cruz Roja recibió el jueves los restos de uno de los últimos cuatro rehenes retenidos en Gaza, en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

🟡 According to information provided by the Red Cross, a coffin of a deceased hostage has been transferred into its custody and is on the way to IDF troops in Gaza.



Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all the deceased hostages. — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2025

«Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ... ataúd de un rehén fallecido ha sido entregado a sus instalaciones y está siendo trasladado a las tropas de las FDI en la Franja de Gaza«, indicó el ejército en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión