El ejército israelí afirma que la Cruz Roja recibió el cuerpo de uno de los últimos cuatro rehenes de Gaza

El ejército israelí informó que la Cruz Roja recibió el jueves los restos de uno de los últimos cuatro rehenes retenidos en Gaza, en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.
«Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ... ataúd de un rehén fallecido ha sido entregado a sus instalaciones y está siendo trasladado a las tropas de las FDI en la Franja de Gaza«, indicó el ejército en un comunicado.
