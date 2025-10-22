Suscribete a
El Ejército francés se prepara para un choque con Rusia «en tres o cuatro años»

El jefe del Estado Mayor de las FF.AA. galas ha planteado la posibilidad de una escalada que pase de la guerra híbrida a otra forma más violenta, una hipótesis que pone en guardia a Europa

Francia aborda frente a sus costas a un petrolero ruso sospechoso de lanzar drones a Dinamarca

El Ejército de Tierra francés, durante unas maniobras de combate este octubre
El Ejército de Tierra francés, durante unas maniobras de combate este octubre AFP

Las Fuerzas Armadas francesas deben prepararse a un «choque dentro de tres, cuatro años» con Rusia, que «puede sentirse tentado de continuar la guerra» en Europa, afirmó este miércoles su jefe del Estado Mayor, Fabien Mandon.

Este general justifica así «el esfuerzo ... de rearme» de Francia, que prevé 413.000 millones de euros (479.000 millones de dólares) de gasto militar entre 2024 y 2030, durante una comisión parlamentaria de Defensa.

