El Ejército de Estados Unidos afirma haber matado a un alto mando del Estado Islámico en Siria
Se trataba de Omar Abdul Qader, que «buscaba activamente atacar a Estados Unidos»
Fuerzas de Estados Unidos aseguran haber matado a un alto responsable del grupo Estado Islámico (EI) durante un ataque en Siria este viernes, según ha anunciado el comando militar central (CENTCOM) en un comunicado.
«Omar Abdul Qader era un miembro de ISIS que buscaba activamente atacar a Estados Unidos», reza la nota. En ella, han expresado que con su muerte, se «interrumpe la capacidad de la organización terrorista para tramar y llevar a cabo ataques futuros que amenacen a los estadounidenses y a nuestros socios».
Eata es la segunda incursión –término que indica que las fuerzas estadounidenses ya estaban en el terreno– en Siria en menos de dos meses. Antes, a finales, de julio, el CENTCOM afirmó haber matado a otro líder del Estado Islámico.
La organización se apoderó de vastos territorios en 2014 en Siria e Irak antes de su derrota en 2019 por parte de las fuerzas kurdas sirias apoyadas por la coalición internacional, en medio de una guerra civil en el país.
Desde entonces el Estado Islámico ha sufrido fuertes derrotas en ambos países, aunque periódicamente Estados Unidos ataca a remanentes de este grupo para prevenir su resurgimiento.
