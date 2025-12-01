Suscribete a
El «efecto Trump» sacude Honduras y hunde a la izquierda oficialista

Los primeros datos oficiales, aún preliminares, colocan al derechista Nasry Asfura, apodado «Papi, a la orden», en cabeza, tras un giro inesperado de última hora

Máxima tensión en Honduras: grupos oficialistas irrumpen en centros y tratan de ocultar el recuento

Elecciones en Honduras
Elecciones en Honduras AFP
David Alandete

David Alandete

Enviado especial a Tegucigalpa

El «efecto Trump» ha sacudido Honduras de manera fulminante. Contra todos los pronósticos, Nasry «Tito» Asfura –el candidato conservador respaldado abiertamente por el presidente de Estados Unidos en las últimas horas de campaña– pasó de figurar tercero en las encuestas a situarse a ... la cabeza en los primeros recuentos oficiales de esta noche electoral. Son resultados iniciales y falta aún la mayor parte del escrutinio, pero el golpe político ya es evidente. La izquierda institucional, impulsora del acercamiento a China, Venezuela y Cuba se desplomó en las urnas en medio de acusaciones de autoritarismo y denuncias de manejos irregulares durante la jornada.

