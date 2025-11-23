Suscribete a
ABC Premium

EE.UU., Ucrania y los aliados europeos debaten hoy en Ginebra el plan de Trump para poner fin a la guerra

La propuesta de Washington exige que Zelenski ceda territorio, limite su Ejército y renuncie a sus ambiciones en la OTAN

Los líderes europeos buscan un mejor acuerdo para Kiev antes de la fecha límite del jueves impuesta por el mandatario estadounidense

Los líderes europeos rechazan que Rusia haga valer la fuerza en Ucrania e intentan reconducir el plan de Trump

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, aterrizan en Ginebra para las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania
El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, aterrizan en Ginebra para las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania AFP

Reuters

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Ucrania, así como asesores de seguridad nacional de Francia, el Reino Unido y Alemania, se reúnen en Ginebra este domingo para debatir el borrador del plan de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app