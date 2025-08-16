EE.UU. propuso garantías de seguridad similares a las del artículo 5 de la OTAN para Kiev sin incorporarse a la Alianza

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el pasado mes de junio

Estados Unidos ha propuesto a Ucrania un conjunto de garantías de seguridad que, si bien no implican su ingreso formal a la OTAN, buscan ofrecerle una protección equivalente a la que otorga el artículo 5 del tratado del bloque, el cual establece la defensa mutua entre sus miembros. Esta propuesta fue transmitida durante una llamada telefónica entre el expresidente estadounidense Donald Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y varios líderes europeos, según informa AFP.

La fuente explicó que «como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía similar al artículo 5 de la OTAN, supuestamente acordada con Putin». Esta fórmula permitiría a Washington ofrecer respaldo militar a Kiev en caso de agresión, sin comprometer formalmente la expansión de la Alianza Atlántica ni provocar una confrontación directa con Moscú.

Aunque los detalles del acuerdo aún no han sido revelados públicamente, la iniciativa sugiere un intento de equilibrar el apoyo occidental a Ucrania con la necesidad de evitar una escalada en el conflicto con Rusia. La propuesta también refleja el interés de Estados Unidos en mantener la estabilidad regional sin alterar los actuales equilibrios estratégicos.