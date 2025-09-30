Suscribete a
EE.UU. se precipita a una clausura del Gobierno federal

Si los demócratas no ceden, la administración quedará en mínimos. Trump quiere aprovechar para despedir a miles de funcionarios

EE.UU. alerta de fallos de España en la lucha contra la trata de inmigrantes y mujeres

El Gobierno federal se encamina así a su primer cierre en casi siete años, desde la primera era Trump
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

A medianoche en Washington —las 06:01 de la mañana del miércoles en la España peninsular— el gobierno federal de Estados Unidos se quedará sin fondos si el Congreso no aprueba una medida de financiación. Esto significa que el gobierno federal dejará de funcionar ... con la excepción de los servicios esenciales básicos.

