EE.UU. pinta de negro la valla fronteriza con México para elevar su temperatura y que los migrantes ilegales se abrasen al intentar subirla

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, pintando la valla fronteriza de Estados Unidos con México

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado que la valla fronteriza cercana a México ha empezado a pintarse de negro por orden del presidente, Donald Trump, para elevar la temperatura de la infraestructura e impedir el paso de los migrantes, informa Europa Press.

«Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo y ahora, por orden del presidente, lo pintarán de negro: tan caliente al tacto que los migrantes ilegales ni siquiera lo intentarán», ha subrayado en un breve mensaje publicado este miércoles en redes sociales.

En este sentido, Noem ha afirmado que la valla «sirve como un escudo y un símbolo», mientras que también representa «un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump» con Estados Unidos y «la seguridad del pueblo estadounidense».

Trump ya prometió en campaña electoral que gastaría «cientos de miles de millones de dólares más» para proseguir con la construcción del muro, después de que su predecesor, Joe Biden, paralizara el proyecto iniciado por el republicano durante su primer mandato.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el magnate ha impulsado una serie de medidas para endurecer las políticas migratorias para poner fin a lo que ha descrito como una «invasión», entre ellas la deportación de cientos de personas indocumentadas a terceros países, como El Salvador.