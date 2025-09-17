EE.UU. ofrece una recompensa de 4,2 millones de euros por información sobre un alto cargo del Cártel de Sinaloa

El viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Piggot, Ponce Félix ha acusado a 'El ruso' de gestionar «la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos»

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una recompensa de hasta cinco millones de dólares (alrededor de 4,2 millones de euros) por información que lleve a la detención o condena de Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso', a quien identifica como líder de una importante facción del cártel de Sinaloa y acusa de «contravenir la legislación estadounidense sobre narcóticos», recoge Europa Press.

El FBI considera que Ponce Félix «es el fundador y líder de 'Los Rusos', el principal brazo armado de 'La Mayiza'», según ha especificado el viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Piggot, quien ha afirmado que 'La Mayiza' es una poderosa facción del Cártel de Sinaloa».

Así, ha recalcado que este cártel, fundado por Ismael Zambada García, alias 'El Mayo', está designado por Washington como «una organización terrorista extranjera», antes de afirmar que la citada facción «gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos».

«Durante la última década, Ponce Félix ha sido acusado varias veces en los distritos central y sur de California por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y blanqueo de dinero», ha zanjado Pigott, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

La recompensa ha sido ofrecida poco más de una semana después de que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) anunciara la detención de más de 600 personas en una gran operación contra el Cártel de Sinaloa, en lo que describió como un «golpe» al grupo a nivel internacional.

Por su parte, 'El Mayo' Zambada se declaró a finales de agosto culpable ante un tribunal de Estados Unidos por dos cargos relacionados con el crimen organizado como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte.

El hombre fue detenido en julio de 2024 en en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, tras llegar en un avión privado con Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien tenía un trato con las autoridades de Estados Unidos y fue quien le entregó.