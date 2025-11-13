Suscribete a
El abogado general del TJUE considera que la amnistía no incumple preceptos europeos en malversación y terrorismo

EE.UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el ataque a un helicóptero en Colombia que mató a 13 policías

La publicación de la embajada menciona que el helicóptero de fabricación estadounidense derribado, de tipo Blackhawk UH-60, participaba en operaciones de erradicación de hoja de coca

Reino Unido y Colombia suspenden el intercambio de inteligencia con EE.UU. por los bombardeos en el Caribe

Helicóptero sobrevuela las calles de Bogotá ante una bandera colombiana
Helicóptero sobrevuela las calles de Bogotá ante una bandera colombiana ep

ABC

La embajada de Estados Unidos en Colombia ha anunciado este miércoles una recompensa de hasta cinco millones de dolares por información sobre un ataque con dron a un helicóptero de fabricación estadounidense que mató a 13 miembros de la policía nacional en agosto.

«¿Tiene ... información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al frente 36 del EMBF, de las disidencias de las FARC-EP?», dice la embajada en un mensaje publicado en la red social X. Ese mismo día, en diferentes episodios de violencia armada, se produjeron 19 muertes en el país.

