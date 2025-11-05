Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 5 de noviembre

EE.UU. mata a dos presuntos narcos en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico

El Gobierno estadounidense afirma que hasta ahora ha destruido al menos 17 naves: 16 embarcaciones y un semisumergible

EE.UU. confirma la muerte de tres «narcoterroristas» en un nuevo ataque en aguas del Caribe

EE.UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcotraficantes
EE.UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcotraficantes efe

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las fuerzas armadas estadounidenses mataron a dos personas en un nuevo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico, informó el martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Estados Unidos afirma que hasta ahora ha destruido al menos 17 ... naves: 16 embarcaciones y un semisumergible, pero Washington no ha mostrado evidencias de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para el país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app