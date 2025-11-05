EE.UU. mata a dos presuntos narcos en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico

Estados Unidos afirma que hasta ahora ha destruido al menos 17 ... naves: 16 embarcaciones y un semisumergible, pero Washington no ha mostrado evidencias de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para el país.
Los ataques comenzaron a inicios de septiembre y dejan hasta ahora al menos 67 muertos en el Caribe y el Pacífico.
«Los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba narcóticos. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico oriental«, afirmó Hegseth en una publicación en X.
«Encontraremos y eliminaremos CADA embarcación con la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra MÁXIMA prioridad», añadió.
Con esto, las tensiones regionales van en aumento
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcotráfico, dice que el despliegue militar es un pretexto para «imponer un cambio de régimen» en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.
