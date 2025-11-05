EE.UU. mata a dos presuntos narcos en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico

Las fuerzas armadas estadounidenses mataron a dos personas en un nuevo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico, informó el martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Estados Unidos afirma que hasta ahora ha destruido al menos 17 ... naves: 16 embarcaciones y un semisumergible, pero Washington no ha mostrado evidencias de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para el país.

Los ataques comenzaron a inicios de septiembre y dejan hasta ahora al menos 67 muertos en el Caribe y el Pacífico. «Los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba narcóticos. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico oriental«, afirmó Hegseth en una publicación en X. «Encontraremos y eliminaremos CADA embarcación con la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra MÁXIMA prioridad», añadió. Con esto, las tensiones regionales van en aumento El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcotráfico, dice que el despliegue militar es un pretexto para «imponer un cambio de régimen» en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

