EE.UU. insiste en que la autoría de la propuesta es suya, no de Rusia

Dos senadores aseguraron que Rubio les dijo que el plan era cosa de Moscú

Los líderes europeos rechazan que Rusia haga valer la fuerza en Ucrania e intentan reconducir el plan de Trump

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

El secretario de Estado de EE. UU. , Marco Rubio
El secretario de Estado de EE. UU. , Marco Rubio AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Las negociaciones alrededor del plan propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania se han teñido en EE.UU. de una pregunta: ¿Es una propuesta diseñada por la Administración Trump o es una simple asunción de los términos que impone ... Rusia para la paz?

