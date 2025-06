EE.UU. incluye a México en la lista de «países adversarios», al mismo nivel que Rusia, China e Irán

Se incrementa la tensión entre México y Estados Unidos. Este miércoles, después de que el Departamento del Tesoro acusara a dos bancos y a una correduría mexicana de ser participes del lavado de activos del narcotráfico, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ... incluyó al Gobierno de Claudia Sheinbaum en una lista de países «adversarios», al mismo nivel que Rusia, China e Irán.

Este jueves Sheinbaum ha respondido a ambos frentes desde su conferencia de prensa en el Palacio Nacional. «Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, no hay ninguna prueba, son declaraciones, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, si se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero», expresó la mandataria en referencia a las acusaciones contra la casa de bolsa Vector y los bancos Intercam y CI Banco, este último con operaciones en España desde el 2016.

Es un conflicto medular para el oficialismo en México porque el dueño de Vector es Alfonso Romo, un empresario muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue su jefe de oficina en el inicio de su gobierno y que tiene fuerte relación con los hijos del expresidente, que siguen activos en política e incluso le disputan la escena a Sheinbaum.

Respecto a la decisión de Bondi de tildar a México de país adversario, Sheinbaum sostuvo que «la fiscal me parece que no está demasiado informada, la verdad».

El detonante tuvo lugar este miércoles en Washington, en una comparecencia en el Capitolio, donde la Fiscal estadounidense incluyó a México en dicha lista de países adversarios al responder una pregunta del senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, sobre si la Administración del presidente Donald Trump se dejaría intimidar por Irán.

«Creo que (el Presidente) Donald Trump lo ha dicho alto y claro: no nos dejaremos intimidar y mantendremos a EE.UU. seguro gracias a su liderazgo. »No sólo de Irán sino también de Rusia, China y México, sino de cualquier adversario extranjero«, dijo Bondi durante una audiencia ante el Comité de Gastos del Senado.

Bondi es uno de los halcones contra México en el gabinete de Trump y ha instruido a los fiscales de todo el país para que comiencen a pedir la pena de muerte, en los estados donde esta exista, a aquellas personas involucradas en el tráfico de fentanilo.

Acuerdo de seguridad

Este jueves, para ilustrar la coordinación bilateral y restarle importancia a las declaraciones de Bondi, Sheinbaum dijo que los titulares de Defensa y de Marina de las Fuerzas Armadas mexicanas acudieron a las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos y que próximamente se firmará un acuerdo de seguridad, en seguimiento a lo acordado en una reunión en Washington DC.

«Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el Secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, a Chihuahua, entonces hay mucha coordinación», dijo la mandataria.