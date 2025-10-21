Suscribete a
EE.UU. denuncia que Hizbolá traslada su financiación a América Latina ante su colapso en Líbano

El senado alerta de que Venezuela actúa como «plataforma de operaciones» y refugio logístico del grupo, integrado en los circuitos del narcotráfico regional

Partidarios de hizbolá navegan durante el primer aniversario de la muerte de los difuntos líderes de Hizbolá, Hassan Nasrallah y Hashem Safieddine
Partidarios de hizbolá navegan durante el primer aniversario de la muerte de los difuntos líderes de Hizbolá, Hassan Nasrallah y Hashem Safieddine efe
David Alandete

Corresponsal en Washington

Hizbolá ha consolidado en América Latina una red financiera y operativa de gran escala que combina narcotráfico, lavado de dinero y apoyo directo de regímenes aliados, especialmente el de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo ha denunciado ante el Senado el ex subsecretario del Tesoro ... para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Marshall Billingslea, en una comparecencia en la que ha descrito a la región como «la retaguardia económica» del grupo tras los golpes sufridos en Oriente Medio.

