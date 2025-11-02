Suscribete a
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

EE.UU. confirma la muerte de tres «narcoterroristas» en un nuevo ataque en aguas del Caribe

Desde el mes de septiembre han muerto 60 personas en estas operaciones contra el narcotráfico

EE.UU. extiende al Pacífico su campaña militar contra el narco y hunde una supuesta narcolancha frente a Colombia

Estados Unidos lanza nuevo ataque sobre una lancha en el Pacífico. EFE

EP

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha anunciado este sábado a través de su cuenta en X la muerte de tres «narcoterroristas» en una nueva agresión contra una embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico en aguas del Caribe, en el marco de una serie de ... ataques que han dejado ya al menos 60 víctimas mortales desde principios de septiembre y que la ONU criticado por ir contra los Derechos Humanos.

