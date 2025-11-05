Suscribete a
ABC Premium

EE.UU. cancelará cientos de vuelos a partir de este viernes por el cierre del Gobierno

El cierre, que ya dura 36 días, ha obligado a 13.000 controladores aéreos a trabajar sin cobrar. Entre el 20% y el 40% no acuden a su puesto de trabajo

El mes de cierre gubernamental se le enquista a Trump y asfixia a 42 millones de estadounidenses

Cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Orlando por el cierre del Gobierno Federal
Cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Orlando por el cierre del Gobierno Federal AFp

Reuters

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, ha confirmado este miércoles que ordenará una reducción del 10% en el tráfico aéreo programado en 40 aeropuertos importantes a partir del viernes, a menos que se alcance un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno federal.

... El cierre, que ya lleva 36 días, ha obligado a 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte a trabajar sin cobrar. Esto ha agravado la escasez de personal, provocado retrasos generalizados en los vuelos y aumentado las colas en los controles de seguridad de los aeropuertos. «Hemos reflexionado profundamente sobre cuál es nuestro trabajo», ha explicado Duffy a los periodistas tras tomar la decisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app