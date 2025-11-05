EE.UU. cancelará cientos de vuelos a partir de este viernes por el cierre del Gobierno

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, ha confirmado este miércoles que ordenará una reducción del 10% en el tráfico aéreo programado en 40 aeropuertos importantes a partir del viernes, a menos que se alcance un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno federal.

... El cierre, que ya lleva 36 días, ha obligado a 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte a trabajar sin cobrar. Esto ha agravado la escasez de personal, provocado retrasos generalizados en los vuelos y aumentado las colas en los controles de seguridad de los aeropuertos. «Hemos reflexionado profundamente sobre cuál es nuestro trabajo», ha explicado Duffy a los periodistas tras tomar la decisión.

Noticia Relacionada Cuáles son los efectos del cierre del Gobierno federal en EE.UU. David Alandete Según cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, cerca de 750.000 funcionarios de unos dos millones han sido enviados a casa de forma temporal

La medida tiene como objetivo aliviar la presión sobre los controladores aéreos. La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) también ha advertido de que podría añadir más restricciones de vuelo después del viernes si surgen más problemas de tráfico aéreo.

Duffy había advertido el martes de que si el cierre del Gobierno federal continuaba una semana más, podría provocar un «caos masivo» y obligarle a cerrar parte del espacio aéreo al tráfico, una medida drástica que podría trastocar la aviación estadounidense.

Las aerolíneas, afectadas

Las aerolíneas han instado repetidamente a que se ponga fin al cierre, alegando riesgos para la seguridad aérea. Las acciones de las principales aerolíneas, incluidas United Airlines y American Airlines, bajaron alrededor de un 1% en la negociación prolongada.

Un grupo del sector aéreo estimó que más de 3,2 millones de pasajeros se han visto afectados por retrasos o cancelaciones de vuelos debido al aumento de las ausencias de los controladores aéreos desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. Las aerolíneas han expresado su preocupación a los legisladores por el impacto que esto tiene en sus operaciones.

Las aerolíneas han asegurdao que el cierre no ha afectado significativamente a su negocio, pero han señalado que las reservas podrían disminuir si se prolonga. El miércoles se retrasaron más de 2.100 vuelos.

El martes, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmó que entre el 20% y el 40% de los controladores de los 30 aeropuertos más grandes de la agencia no se habían presentado a trabajar.

El Gobierno federal ha cerrado en su mayor parte, ya que republicanos y demócratas se encuentran en un punto muerto en el Congreso por un proyecto de ley de financiación. Los demócratas han insistido en que no aprobarán un plan que no amplíe los subsidios del seguro médico, mientras que los republicanos lo han rechazado.