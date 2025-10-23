Suscribete a
EE.UU. ataca a una segunda supuesta narcolancha en menos de 24 horas en el Pacífico y deja cinco muertos
EE.UU. ataca a una segunda supuesta narcolancha en menos de 24 horas en el Pacífico y deja cinco muertos

El secretario de Guerra defiende las operaciones contra el narcotráfico: «Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga»

EE.UU. extiende al Pacífico su campaña militar contra el narco y hunde una supuesta narcolancha frente a Colombia

Captura de pantalla de un vídeo que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Pacífico, publicado por el secretario de Guerra en redes sociales
Captura de pantalla de un vídeo que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Pacífico, publicado por el secretario de Guerra en redes sociales efe

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado en las últimas horas de este miércoles que las Fuerzas Armadas han llevado a cabo un nuevo ataque contra otra supuesta narcolancha en el Pacífico, matando a sus tres tripulantes, tras anunciar horas antes una operación similar ejecutada en la víspera contra otra embarcación y matando a otras dos personas. En total, las operaciones se han saldado con cinco muertos en menos de 24 horas.

