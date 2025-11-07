Suscribete a
EE.UU. asegura que Irán planeaba matar a la embajadora israelí en México

Israel ha agradecido a las fuerzas mexicanas desbaratar un complot que se habría ideado como represalia por un ataque israelí en Damasco en 2024

Israel lanza «una oleada de ataques» contra Hizbolá en el sur de Líbano

Ataque israelí en Damasco (Siria), supuesto motivo del complot atribuido a Irán
AFP

AFP

Estados Unidos ha acusado este viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México. «El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente», ha dicho un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. La fuente no ha proporcionado ... pruebas detalladas ni ha explicado cómo se evitó el atentado.

