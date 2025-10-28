EE.UU. asegura que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de las «pequeñas escaramuzas»

El vicepresidente estadounidense J. D. Vance ha asegurado este martes que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de los ataques israelíes en la ciudad de Gaza y de que tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de violaciones.

«El ... alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas aquí y allá», ha asegurado Vance a periodistas.

El vicepresidente ha confirmado un ataque a un soldado del ejército israelí por parte de «Hamás u otra persona dentro de Gaza». «Esperamos que los israelíes respondan, pero creo que la paz del presidente se mantendrá a pesar de eso», ha señalado. Noticia Relacionada El brazo armado de Hamás pospone la entrega de los restos de otro rehén a Israel tras los nuevos ataques Las Brigadas Ezeldín al Qasam afirman que el cadáver fue hallado en uno de los túneles de la Franja de Gaza Este martes, Netanyahu ha ordenado a su Ejército «ataques contundentes» en el sur de la Franja tras acusar a Hamás de disparar a sus tropas con misiles anticarro y francotiradores, que ha negado tener responsabilidad en estas operaciones. Así, los bombardeos han alcanzado varios objetivos en Ciudad de Gaza, como el hospital Al Shifa, y han dejado al menos nueve muertos, según la defensa civil de Gaza. Vance fue uno de los varios altos funcionarios estadounidenses que se apresuraron a viajar a Israel la semana pasada para reforzar la frágil tregua entre Israel y Hamás que el presidente Donald Trump negoció a principios de este mes.

