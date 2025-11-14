Suscribete a
EE.UU. aprueba una venta de armas a Taiwán por 280 millones de euros, la primera del segundo mandato de Trump

La medida llega en pleno aumento de la tensión entre China y Taiwán, un asunto que ha salpicado incluso a Japón, que ya ha amenazado con responder en caso de que la isla sufra una invasión militar

China acusa a Japón de «retomar el expansionismo militar» por su defensa de Taiwán

La diplomacia silenciosa de Taiwán: Taipei ofrece su industria de chips como garantía de Defensa

Un técnico trabaja en un avión F-16 en una base aérea en Hualien (Taiwán) reuters

Las autoridades de Estados Unidos han aprobado la venta a Taiwán de materiales para la fabricación de cazas por un valor de 330 millones de dólares (unos 280 millones de euros) en lo que supone el primer contrato de este tipo desde que el ... presidente, Donald Trump, inició su segundo mandato en enero.

