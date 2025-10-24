Suscribete a
ABC Premium

EE.UU. anuncia que ha matado a otros seis tripulantes de una presunta narcolancha en un nuevo ataque en el Caribe

El secretario de Defensa la ha vinculado con la organización criminal venezolana Tren de Aragua

EE.UU. ataca a una segunda supuesta narcolancha en menos de 24 horas en el Pacífico y deja cinco muertos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth.
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth. Jim WATSON / AFP

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ha anunciado este viernes la muerte de los seis tripulantes de una «narcolancha» que ha vinculado con la organización criminal venezolana Tren de Aragua en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses esta pasada noche ... en las aguas del Caribe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app