Suscribete a
ABC Premium

EE.UU. crea su primer escuadrón de drones kamikaze con sede en Oriente Próximo

El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, ordenó acelerar la compra la compra y el despliegue de estos aparatos

La nueva era de la defensa agiganta los horizontes de la industria de los drones

Los nuevos drones de combate de EE.UU.
Los nuevos drones de combate de EE.UU. CENTCOM

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estados Unidos ha anunciado este miércoles el lanzamiento de un primer escuadrón de drones kamikaze con base en Oriente Próximo, meses después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara acelerar la compra y despliegue de este tipo de aparatos no tripulados ... para posibles operaciones militares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app