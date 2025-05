Ecuador rinde homenaje a once soldados asesinados en una emboscada en la Amazonía

En medio del dolor de familiares, amigos y compañeros, Ecuadorrindió homenaje, este domingo, a los 11 militares de la Brigada de Selva 19 Napo, asesinados, en una sangrienta emboscada, atribuida al grupo Comando de la Frontera, vinculado a la minería ilegal, ... en la zona de Alto Punino, en la provincia amazónica de Orellana.

El llanto sobrecogedor rompió el silencio antes de la misa que se realizó en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Quito, a donde concurrieron varios ministros, encabezados por el de Defensa, Gian Carlo Loffredo; de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld y el Interior, John Reimberg. Los secretarios de Estado abrazaron a los familiares que permanecieron junto a los féretros cubiertos con la bandera nacional, y les entregaron un acuerdo de condolencias.

«Rendimos homenaje a 11 valerosos soldados que, con sacrificio, nos enseñaron el verdadero valor de la lealtad», dijo el comandante del Ejército Ecuatoriano, Edwin Fernando Adatty, visiblemente conmovido, al tiempo de señalar que los deudos de los militares no se quedarán solos en estos momentos críticos. Al referirse a la crisis de seguridad que vive el país prometió que actuarán «con firmeza y en conjunto con la Policía Nacional».

La matanza de los soldados ecuatorianos ha conmovido al país que no sale de su asombro por la brutalidad de la acción, mientras que la Fiscalía abrió una investigación por terrorismo, y el presidente Daniel Noboa decretó tres días de duelo nacional, en honor de los militares «que ofrendaron su vida en defensa del bienestar y la seguridad del país», según el comunicado de la Presidencia. Además, Noboa declaró héroes nacionales a los once soldados y dijo que el crimen no quedará impune.

Desde Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, rechazó el ataque de una disidencia de las FARC en territorio ecuatoriano y lo calificó de «brutal ataque perpetrado por la disidencia de las FARC, cartel narcotraficante estructura Comando de la Frontera, que cobró la vida de 11 valientes militares ecuatorianos en el sector de Alto Punino». También Estados Unidos expresó su condolencia a los familiares de los 11 soldados ecuatorianos asesinados y con el pueblo ecuatoriano y reiteró el apoyo al Ecuador en la lucha colectiva contra el crimen organizado.

Operativo contra la minería ilegal

El comandante del Ejército, Henry Delgado, narró que los militares se disponían a destruir la maquinaria y limpieza del área dedicada a la minería ilegal, el viernes 9, cuando fueron atacados por los Comandos de la Frontera, quienes tienen alianzas con los grupos armados organizados denominados Los Lobos de Ecuador. Los militares fueron atacados con granadas, fusiles, explosivos.

Dijo que estos hechos enlutan a toda la región y evidencian, una vez más, la amenaza que representan los grupos armados organizados que delinquen en zonas fronterizas, que no conocen de límites ni humanidad. «Su violencia criminal es inadmisible y debe ser enfrentada con toda la fuerza del Estado», reiteró.

Mientras las investigaciones prosiguen, los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC a las que se les atribuye el ataque del viernes, han asegurado que no ser los responsables del asesinato.