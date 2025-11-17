Suscribete a
CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Ecuador quiere estabilidad, no nuevas aventuras

El presidente Noboa pierde el referéndum que proponía redactar una nueva Constitución y la posibilidad de bases militarse extranjeras

Daniel Noboa, de la 'mano dura' contra el crimen al enfrentamiento con México

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vota en el referéndum celebrado en Olón, Ecuador, el 16 de noviembre
Emili J. Blasco

El referéndum celebrado este domingo en Ecuador ha constituido un revolcón para el presidente Daniel Noboa, quien reelegido con claridad en abril creía que tenía capital político para lanzarse a profundas reformas del sistema.

El «no» se impuso en las cuatro preguntas planteadas: la ... posibilidad de acoger bases militares extranjeras (ya se estaba en conversaciones con Estados Unidos); convocar una asamblea constituyente para sustituir la Constitución de 2008; eliminar la financiación pública de los partidos políticos, y reducir el número de asambleístas (de 151 a 73). El rechazo a las tres primeras preguntas rondó el 60%; en la última quedó algo por debajo de esa cifra.

