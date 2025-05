Duelo de marchas multitudinarias por la presidencia polaca en las calles de Varsovia

A una semana de la segunda vuelta de las presidenciales polacas, los dos candidatos convocaron este domingo multitudinarios actos de apoyo en Varsovia, escenificando un país dividido y enfentado. El liberal Rafal Trzaskowski lideró la «Marcha de los Patriotas» y recordó, en su ... discurso en la plaza de la Constitución que «la elección presidencial no es un 'casting' para un favorito, sino una elección del camino que seguiremos juntos», arropado por el nuevo presidente de Rumanía, Nicusor Dan, recién elegido en unas controvertidas elecciones, y por el primer ministro Donald Tusk, que advirtió que «los gánsters quieren hacerse con el poder».

Ante miles de banderas europeas y LGTBI, Trzaskowski proclamó que «todos cabrán en el equipo blanco y rojo», en referencia a la bandera de Polonia, «desde una familia tradicional como la mía: esposo, esposa, boda por la iglesia hijos y perro, hasta aquellos que simplemente viven juntos, una adolescente con una bolsa en la que está estampado el arcoíris o una madre soltera con un hijo». «La ley sobre las uniones civiles está lista, esperamos que en otoño, con el nuevo presidente, se vote y este año se celebren las primeras uniones civiles en Polonia. Si Nawrocki gana, nada cambiará durante años, y puede ir a peor. Y además de la ley sobre uniones civiles, esperamos que la ley sobre la enmienda del Código Penal y el castigo de los discursos de odio regrese al nuevo a la mesa, y que esta coalición también prepare una ley sobre el reconocimiento de género», enumeró proyectos pendientes que hasta ahora ya bloqueado la Presidencia.

Consciente de que la contienda electoral avanza muy ajustada, Trzaskowski hizo un llamamiento a los jóvenes para aumentar la participación. «¡Llama a tu tía, con la que siempre discutes, llama a tu suegra! Comprueba si van a ir a votar. Ve incluso a aquellos que quieren escapar a Budapest. «¡La única oportunidad que tenemos es movilizarnos!«, dijo.

Al mismo tiempo, su rival Karol Nawrocki, respaldado por el partido nacional-conservador Ley y Justicia (PiS), celebraba en la plaza del Castillo la «Marcha por Polonia», en la que se entonaron cánticos patrióticos y religiosos y se portaron pancartas contra la inmigración.

La concentración de seguidores del candidato Rafal Trzaskowski Afp

Nawrocki se presentó como «la voz de los ciudadanos comunes que normalmente no se escucha» y «un polaco que entiende los problemas de la vida cotidiana». Reafirmó su compromiso de no firmar nunca un aumento de la edad de jubilación ni contra las dos pagas extras cada año; prometió no eliminar el subsidio de 180 euros mensuales por cada hijo menor de edad y oponerse al Pacto Verde de Bruselas y a los acuerdos de la Unión Europea con los países del Mercosur.

«Sin inmigrantes ilegales, con fronteras selladas»

Defendió su idea de una Polonia segura, «sin inmigrantes ilegales, con las fronteras selladas». Entre referencias a los héroes polacos de la Segunda Guerra Mundial, pidió el voto joven para una «revolución cultural» basada en los valores europeos tradicionales, el catolicismo y la autonomía nacional. «El cambio está llegando. ¡Ganaremos!», gritó Nawrocki ante la multitud.

Es la primera vez desde la disolución del Pacto de Varsovia que la capital polaca acogía al mismo tiempo dos manifestaciones contrarias en las que la participación fue extraordinaria. En los medios se libró una batalla de cifras.

Según los organizadores, unas 200.000 personas asistieron a la manifestación pronacionalista; mientras que Donald Tusk aseguró que 500.000 acudieron a apoyar a Trzaskowski. Un análisis de Onet media situó en la marcha de Nawrocki a 70.000 personas y en la de Trzaskowski a 160.000. Pero si nos atenemos a los sondeos, la elección sigue muy igualada, con alrededor del 46,3% de los votos para ambos candidatos.