El duelo sin cuerpo de 18 familias de rehenes asesinados por Hamás

Mientras Adriana Adar espera todavía el cadáver de su sobrino Tamir, Karina Engel-Bert acaba de recuperar el de su esposo Ronen, abatido a tiros en el kibutz Nir Oz

Los terroristas aseguran que no pueden devolver a todos los fallecidos

Karina Engel-Bert muestra la foto de su difunto marido, Ronen
Chapu Apaolaza

Madrid

En el lugar en el que hirieron a Tamir Adar en el estómago mientras defendía el kibutz Nir Oz de los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, sus familiares han colocado una piedra, dos sillones de madera y una hamaca ... bajo una pérgola. Es lo más cerca que pueden estar de él. «Allí nos reunimos su familia a recordarlo, a rezar por él», explica su tía, Adriana Adar. En mitad de la fiesta y el alivio que vive Israel por la paz y el regreso de los rehenes, 18 familias esperan aún el cuerpo de los secuestrados muertos en un extraño duelo sin tumba, un incierto proceso psicológico que tensa aún más las relaciones entre Tel Aviv y los terroristas.

