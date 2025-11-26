Dos militares, en estado crítico tras ser tiroteados cerca de la Casa Blanca

Al menos dos miembros de la Guardia Nacional fueron tiroteados el miércoles por la tarde a pocos metros de la Casa Blanca, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se encuentran en estado crítico. El ataque se produjo en la esquina de la ... calle 17 con I Street NW, una zona donde se concentra buena parte del dispositivo federal de seguridad y a apenas unos minutos a pie de la residencia presidencial.

La Policía de Washington confirmó que la escena había quedado bajo control y que un sospechoso estaba bajo custodia y también en estado crítico. En el momento del tiroteo, el presidente Donald Trump se encontraba en Florida, de cara al descanso del Día de Acción de Gracias. Mientras tanto, la Casa Blanca permanece cerrada, a la espera de novedades.

Agentes locales y federales acordonaron esta tarde varias manzanas y desplazaron decenas de vehículos de emergencia, mientras un grupo de efectivos se agrupaba frente a la entrada del hotel Club Quarters, uno de los accesos habituales a la zona administrativa del noroeste de Washington, muy cerca de la zona de museos y tiendas de suvenires.

Algunos testigos que se encontraban en la calle afirmaron a ABC haber escuchado primero dos disparos y, acto seguido, una ráfaga breve y muy rápida. La Casa Blanca señaló que estaba siguiendo el caso desde el primer momento. «El presidente ha sido informado y está monitorizando la situación», declaró la portavoz Karoline Leavitt en un correo electrónico. Trump se encuentra en Florida, donde pasa el Día de Acción de Gracias en su casa Mar-a-Lago.

El suceso se produce en un contexto de fuerte presencia militar en la capital. Desde agosto, tras decretar una emergencia por una oleada de delincuencia, la Administración Trump mantiene desplegados a más de 2.300 miembros de la Guardia Nacional en Washington, procedentes de ocho estados y del propio distrito.

Patrullan la ciudad bajo mando del secretario del Ejército y han sido habilitados como ayudantes especiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que participa en el dispositivo. El despliegue, acompañado del envío de cientos de agentes federales de agencias como el FBI o la DEA, ha generado tensiones con las autoridades locales, que litigan en los tribunales para recuperar el control de la seguridad de Washington.