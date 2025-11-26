Suscribete a
Disparan a dos militares en las inmediaciones de la Casa Blanca

Dos militares, en estado crítico tras ser tiroteados cerca de la Casa Blanca

La Policía detiene a un sospechoso mientras la sede presidencial se mantiene clausurada tras el suceso

Trump y Mamdani sellan la paz en la Casa Blanca: del insulto al 'bromance' en un día inesperado

El ataque se produjo en la esquina de la calle 17 con I Street NW, una zona donde se concentra buena parte del dispositivo federal de seguridad D. Alandete
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Al menos dos miembros de la Guardia Nacional fueron tiroteados el miércoles por la tarde a pocos metros de la Casa Blanca, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se encuentran en estado crítico. El ataque se produjo en la esquina de la ... calle 17 con I Street NW, una zona donde se concentra buena parte del dispositivo federal de seguridad y a apenas unos minutos a pie de la residencia presidencial.

