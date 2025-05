Dos meses de bloqueo israelí llevan la hambruna a Gaza

Hay hambre en Gaza. Israel sostiene, desde hace dos meses, un implacable asedio alrededor de la Franja, donde está prohibido el acceso de comida y de ayuda humanitaria. El objetivo es arrinconar aún más a los terroristas de Hamás, pero las consecuencias también ... las pagan los dos millones de gazatíes que se encuentran en el terreno. El alimento escasea y el precio de los bienes más básicos se ha vuelto inaccesible para una población cuya tasa de desempleo casi alcanza el 70%.

Amnistía Internacional califica la situación como un «genocidio en directo», Cruz Roja Internacional advierte que su capacidad de operaciones está «al borde del colapso» y desde Unicef alertan de que «la desnutrición también va en aumento. Más de 9.000 niños y niñas han sido ingresados para tratamiento de desnutrición aguda desde principios de año. Cientos más, que necesitan tratamiento urgente, no pueden acceder a él debido a la inseguridad y el desplazamiento».

Las reservas de alimentos de las ONG se han agotado y los comedores comunitarios han empezado a cerrar. Como resultado, las muertes por desnutrición se multiplican. «El bloqueo es mortal», asegura la Cruz Roja. El acceso al agua también es un lujo inalcanzable para la mayoría de quienes pueblan esas tierras que antes fueron ciudades y que hoy son poco más que ruinas. En las calles, repletas de escombros, son comunes las peleas entre aquellos que intentan llenar sus bidones con agua o sus ollas con los alimentos que ofrecen los trabajadores humanitarios.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, denunció este domigno la situación de hambruna que padecen los palestinos en Gaza. Junto a la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, pidió a Israel que levante el bloqueo que restableció el 18 de marzo, cuando dio por roto el acuerdo de alto el fuego que había pactado con Hamás.

Rafah Ayyad, una palestina de 12 años en Gaza, muestra evidentes signos de desnutrición AFP

«Israel no solo impide la entrada de alimentos a Gaza, sino que también ha creado una situación en la que los palestinos no pueden cultivar sus propios alimentos, no pueden pescarlos y siguen atacando o negando el acceso a las pocas reservas de alimentos que quedan en Gaza», denunció Olga Cherevko, portavoz de la OCHA, la agencia humanitaria de la ONU.

El diario 'The Times of Israel' informó de que el Ejército israelí trabaja en un nuevo plan de distribución de ayuda que podría entrar en marcha «en las próximas semanas». El plan consiste en dejar de lado la entrada diaria de cientos de camiones con mercancía y el almacenamiento de la ayuda en almacenes y, en su lugar, hacer que organizaciones internacionales y contratistas de seguridad privada distribuyan de manera directa cajas de alimentos a familias de Gaza en un punto habilitado para ello en la zona sur. Cada caja de ayuda contendría la cantidad de alimentos necesaria para cada familia y el objetivo es que esto evite que la ayuda acabe en manos de milicianos de Hamás.